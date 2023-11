‘สยามพารากอน’ จับมือ ‘บุลการี’ เปิดไฟต้นคริสต์มาส ฉลองเทศกาลแห่งความสุขใจกลางกรุง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนนาย.เจฟฟรีย์ ฮัง กรรมการบริหาร ระดับภูมิภาค บริษัท บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค ได้ร่วมกับ นางวริศรา ไพรสานฑ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัทบุลการี (ประเทศไทย) และนางแคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ฉลองเทศกาลแห่งความสุขระดับเวิลด์คลาสสุดตระการตา “สยามพารากอน โกลบอลเดสติเนชั่นในประเทศไทย” เปิดเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทาง บุลการี (Bulgari) แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากอิตาลี นำฤกษ์เปิดไฟต้นคริสต์มาสของบุลการี เปล่งประกายแสงเจิดจรัสใจกลางสยาม พร้อมจัดมหกรรมเทศกาลแห่งความสุขเฉลิมฉลองต่อเนื่อง จัดเต็มแบบข้ามปี สำหรับบรรยากาศภายในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

โดยมี ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค ร่วมด้วยเซเลบริตี้และศิลปินชื่อดัง อาทิ ซี-พฤกษ์ พานิช นักแสดงและนายแบบ, นักแสดง นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, นักแสดงมากความสามารถ สกาย-วงศ์รวี นทีธร และการแสดงสุดพิเศษจากนักแสดงและนักร้องดาวรุ่ง นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ตลอดจนการแสดงดนตรีแจ๊สและโชว์สุดตระการตาอีกมากมาย

นางธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Destination พร้อมให้การต้อนรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน มอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดพิเศษในแบบ Luxury for All เปิดให้ทุกคนร่วมฉลองเฟสทีฟซีซั่น โดยได้รับเกียรติจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ดังระดับโลก “Bulgari” รังสรรค์ต้นคริสต์มาสและเด็คคอเรชั่นสุดตระการตา โดยตกแต่งบรรยากาศฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่สยามพารากอนในปีนี้ มีความยิ่งใหญ่ หรูหรา และสง่างาม น่าประทับใจ สมกับเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 18 ปี ของสยามพารากอน

ทั้งนี้สำหรับต้นคริสต์มาสอันหรูหราจากบุลการีได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงอันเปล่งประกายเจิดจรัสของเมซงโรมัน พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนภายใต้บรรยากาศที่เนรมิตด้วยความสว่างไสวของการตกแต่งด้วยแสงไฟ นำพาสู่สระอัญมณีอันงดงามภายในศูนย์การค้าที่ห้อมล้อมด้วยฉากอันสวยงามเหมือนจินตนาการ เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพความประทับใจในช่วงเทศกาล มีการตกแต่งกล่องของขวัญพิเศษสำหรับฤดูกาล ด้านหน้าตื่นตากับต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งด้วยหลากหลายสัญลักษณ์อันเป็นมรดกแห่งงานหัตถศิลป์ และแรงบันดาลใจไม่มีสิ้นสุดที่ได้มาจากเมืองอันเป็นนิรันดร์แห่งกรุงโรม พร้อมด้วยสัญลักษณ์อักษร ‘B’ และเสน่ห์อันดึงดูดใจของรูปดาวแปดแฉกที่เป็นไอคอนิกของบุลการี เปิดให้ทุกคนไปสัมผัส ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2024 ณ บริเวณพาร์ค พารากอน

โดยตลอดเดือนธันวาคม นี้ สยามพารากอน ได้เตรียมมอบความสุขด้วยมหกรรมงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 18 ปี ยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศอย่างจุใจ หมุนเวียนจัดแสดงโชว์ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ณ พาร์ค พารากอน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ได้แก่

การแสดง “Siam Paragon Magical Balloon Wonderland: Orchestra of the Skies” ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค.66 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. ตื่นตาตื่นใจไปกับ เรื่องราวสุดแฟนตาซีจากคณะบอลลูนยักษ์ชื่อดังระดับโลก Plasticiens Volants ประเทศฝรั่งเศส ณ พาร์ค พารากอน จัดเต็มการบรรเลงเพลงระดับโลกจากวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากนักร้องสาวอาร์แอนด์บีตัวแม่ของเมืองไทย ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา ร่วมเวทีปล่อยพลังเสียงสะกดทุกสายตา ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน

การแสดง “Siam Paragon Grand Celebration Music Fest 2023” ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.66 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน พบกับมหกรรมคอนเสิร์ตที่รวบรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ขนทัพศิลปินดังร่วมเฉลิมฉลอง อาทิ Hypercollab, Ar3na, THI-O & TUTOR, HASHTAX SUPERNOVA และคู่จิ้นสุดฮอต “มีน-ปิง” SLAPKISS, ZOLAR, ไอซ์ ศรัณยู และ LIPTA

การแสดง “Siam Paragon Spectacular International Carnivals” ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค.66

ณ พาร์ค พารากอน พบกับโชว์ชุดพิเศษจากเนเธอร์แลนด์

การแสดง “Siam Paragon Christmas Celebration” ระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค.66 ณ พาร์ค พารากอน พบกับ Amorous Ballad การแสดงชั้นเยี่ยมจากฝรั่งเศส พบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่าซานต้าและแซนตี้ ที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.66

การแสดง “Siam Paragon The Glorious Countdown Celebration 2024” ระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จัดเต็มความมันส์ส่งท้ายปี 2566 ด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อป ยกทัพศิลปินดังทั้งไทยและอินเตอร์ฯ อาทิ SLAPKISS, Ice Paris, Tilly Birds, ATLAS, ALLY, PLAMY, Three Man Down, 4EVE, NONT TANONT, Sarah Salola, GEMINI FOURTH, MEAN, URBOYTJ, BUS Because of you i shine และเซอร์ไพร์สกับแขกรับเชิญคนพิเศษ ที่จะมาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่เพื่อมอบความสุขอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม ณ พาร์ค พารากอน เปิดให้เข้าชมฟรี!!

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โกลบอลเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp