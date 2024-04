‘อาร์เอส’ ส่ง ‘ใบเตย อาร์สยาม’ ลุยตลาดคอมเมิร์ซ ประเดิมงานแรกทันทีหลังคัมแบ็ก

‘อาร์เอส’ ส่ง ‘ใบเตย อาร์สยาม’ ลุยตลาดคอมเมิร์ซ ดันยอดขายสินค้ากลุ่มแม่และเด็ก-ผลิตภัณฑ์ความงาม

หลังจากที่ ‘ใบเตย อาร์สยาม’ ประกาศคัมแบ็กอาร์เอสอีกครั้ง ล่าสุดบิ๊กบอส สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ก็เริ่มผลักดันศิลปินตัวแม่ทันที ด้วยการส่งศิลปินตัวแม่ ‘ใบเตย อาร์สยาม’ นำเสนอสินค้าที่หลากหลายในกลุ่มแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งแบรนด์ในเครือและแบรนด์พาร์ทเนอร์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียและอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

นายสุรชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตามนอกจากใบเตยแล้ว ยังจับมือกับศิลปิน-ดารา พัฒนาสินค้าเพื่อร่วมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ฐานผู้ติดตามของศิลปินแต่ละราย มั่นใจกลยุทธ์ดังกล่าวจะสร้างความแตกต่างใหักับธุรกิจคอมเมิร์ซ ของ อาร์เอส กรุ๊ป เจาะไลฟ์สไตล์ของฐานผู้ติดตามเพื่อเพิ่มสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และดึงดูดผู้บริโภคบนช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยความบันเทิง ซึ่งเป็นการผลักดันรายได้ธุรกิจคอมเมิร์ซให้เพิ่มขึ้นจากตัวตนของศิลปิน-ดารา และสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย

“ปัจจุบัน ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทมากขึ้นในโลกออนไลน์ ไม่ว่าใครต่างก็เป็นครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ได้ แต่ยังมีความท้าทายที่ไม่ใช่ทุกรายที่มีช่องทางของตัวเองแล้วจะสามารถต่อยอดความสำเร็จ หรือนำมาสร้างรายได้เพิ่มได้ เราจึงเห็นโอกาสในการนำกลยุทธ์ Star Commerce มาสนับสนุนศิลปิน-ดาราในสังกัด และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า หรือมีรายได้เพิ่ม มาพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ของตนเองหรือนำสินค้าที่เรามีมากกว่า 500 SKUs ทั้งที่เป็นสินค้าภายใต้ RS LiveWell, RS pet all และพาร์ทเนอร์ซึ่งครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต ไปทำ Live Commerce โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์ตามที่ตนเองถนัด เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของ RS Mall X ที่ได้โฟกัสการทำธุรกิจในรูปแบบ MCN Model และ Affiliate Marketing ที่มีเครือข่ายพันธมิตรสำคัญอย่าง TikTok, Shopee, Lazada, Facebook และ Instagram ในคอนเซปต์ ‘RS Mall X Extreme Convenience สะดวกสุดใจ สบายสุดขีด’ เพื่อส่งมอบความสะดวกสบายเหนือระดับให้กับศิลปิน-ดารา และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่มีเราเป็นผู้ช่วยพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับฐานแฟนคลับ ไม่ต้องสต็อกสินค้า และไม่ต้องจัดการระบบหลังบ้านเอง ในขณะที่ผู้บริโภคก็ได้ใช้สินค้าคุณภาพดี ราคาสบายกระเป๋า ซึ่งนับเป็นการปลดล็อกศักยภาพของศิลปิน-ดารา รวมถึงธุรกิจคอมเมิร์ซของ อาร์เอส กรุ๊ป ที่จะสามารถสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น”

นายสุรชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ ศิลปิน-ดารา และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่ร่วมทำธุรกิจกับ อาร์เอส กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.เข้าร่วม Affiliate Marketing นำเสนอและขายสินค้าที่หลากหลายจากแบรนด์จากกลุ่มธุรกิจ RS LiveWell อาทิ well u, vitanature+, beyond, aviance, ifresh, Happie Homie, De Beste, DARING & CO, erb แบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์อันดับต้นๆ ของไทย รวมไปถึงสินค้าในเครือ RS pet all และแบรนด์ในกลุ่ม pet ทั้งหมด และแบรนด์พาร์ทเนอร์ รวมกว่า 500 SKUs ผ่าน Live Commerce เพื่อให้เข้าถึงฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ทุกกลุ่มอายุ และทุกไลฟ์สไตล์ และ 2.เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผลักดันและพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ฐานแฟนคลับของตนเอง