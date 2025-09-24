ในประเทศ

หยุดจ่ายน้ำประปาหลายพื้นที่ชั่วคราว ตั้งแต่ตอนนี้ เหตุถนนสามเสนทรุด กปน.เร่งผันน้ำบรรเทาผลกระทบ

กปน.แจ้งด่วนมาก หยุดจ่ายน้ำหลายพื้นที่ชั่วคราว ในกทม. ตั้งแต่บัดนี้ เหตุถนนสามเสนทรุดตัว จัดรถบรรทุกน้ำให้บริการแล้ว พร้อมผันน้ำจากพื้นที่รอบข้างมาช่วยบรรเทาผลกระทบ

จากกรณีถนนสามเสนทรุดตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน หลุมกว้างขนาด 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น รถยกของ สน.สามเสน และรถยนต์ 1 คัน ตกลงไปด้วย ล่าสุดได้ยกรถที่คาอยู่ในที่เกิดเหตุออกไปจากพื้นที่แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน การประปานครหลวง (กปน.) ออกประกาศถึงผู้ใช้บริการว่า จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ส่งผลให้ท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ได้รับความเสียหาย และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวในวันนี้ (วันพุธที่ 24 กันยายน 2568) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้ #น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนทหาร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงท่าเรือเกียกกาย
  • ถนนสามเสน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางซื่อ ถึงคลองรอบกรุง
  • ถนนเตชะวณิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกสะพานแดง
  • ถนนพระรามที่ 5 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกสุโขทัย
  • ถนนเทอดดำริ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่คลองประปา ถึงซอยระนอง 1
  • ถนนนครไชยศรี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกราชวัตร ถึงท่าเรือพายัพ
  • ถนนอำนวยสงคราม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเกษะโกมล ถึงแยกบางกระบือ
  • ถนนราชสีมา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกตัดถนนอำนวยสงคราม
  • ถนนพิชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกขัตติยานี ถึงสามแยกพิชัย
  • ถนนสุโขทัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสุโขทัย ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนเขียวไข่กา #ถนนดาวข่าง #ถนนขาว #ถนนสังคโลก
  • ถนนราชวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนประชาธิปไตย ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงคลองรอบกรุง
  • ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
  • ถนนราชินี ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนรามบุตรี #ถนนไกรสีห์ #ถนนตานี #ถนนข้าวสาร
  • ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
  • ถนนตะนาว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสิบสามห้าง ถึงแยกคอกวัว
  • ถนนกรุงเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกตัดถนนราชสีมา
  • ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์
  • ถนนท่าเกษม #ถนนพระอาทิตย์ #ถนนพระสุเมรุ #ถนนจักรพงษ์

กปน.ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ โดยเบื้องต้นได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำโดยปรับการผันน้ำจากพื้นที่รอบข้างเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบ

ทั้งนี้ หากประสบปัญหาจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center “ศูนย์บริการประชาชน” โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2568

