รฟม. ยัน ‘ไม่พบ’ ดินทรุดตัวเพิ่ม รื้อดาดฟ้าโรงพักสามเสนต่อ

รฟม. ยันไม่พบการทรุดตัวเพิ่มของอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.ขอเรียนข้อเท็จจริงความคืบหน้าในการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัวว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดิน และอัดฉีดวัสดุเกร้าท์ (Grouting) จำนวน 8 หลุม เพื่อเสริมเสถียรภาพของดิน โดยใช้เครื่องจักรสำหรับอัดฉีดวัสดุ Grouting เพื่อเสริมเสถียรภาพของดินด้วยแรงดันต่ำ (Low Pressure Grout) ทั้ง 8 จุด พร้อมทั้งดำเนินการปรับพื้นที่สำหรับถมทราย โดยตั้งแต่วันที่ 14-15 ตุลาคม 2568 ผู้รับจ้างได้ถมทรายเพิ่มเติมอีกกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ขณะนี้ระดับพื้นผิวมีความสูงจากระดับถมเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณ 2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิม ประมาณ 4.5 เมตร
สำหรับอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) ได้ดำเนินการรื้อถอนดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้โรบอตในการรื้อถอนและได้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารตลอดเวลา เพื่อวัดค่าการทรุดตัวของอาคารอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รฟม.และผู้รับจ้าง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน รวมถึงอาคารแฟลตตำรวจ และอาคารข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกส่วนงานยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป
อย่างไรก็ตาม รฟม.ขอเรียนว่า การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนงาน และไม่พบการแตกทรุดตัวของดินและโครงสร้างใดๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด