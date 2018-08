น.ร.จุฬาภรณ์ฯ เลย คว้าทอง LAB Global Final 2018 ที่เวียดนาม

ที่มา คอลัมน์ "ยกนิ้วให้"

“ยกนิ้วให้” ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา และ น.ส.เกศเกล้า ธนะสูตร โดยมี นางดารณี ไชยเวช เป็นครูที่ปรึกษา สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal Award ภายใต้การประกวดในธีม “Human : incorporate ourselves into natural”

จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Learning Across Border 2018 (LAB Global Final 2018) ที่ Hanoi National University of Education กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ด้วยผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาผลของกิจกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนและฝนกรด” (The study of the Human Activities that affect to the relationship between Global Warming and Acid Rain) โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 12 ประเทศ จำนวน 184 ทีม เข้าร่วมการประกวด

เก่งๆ อย่างนี้ ต้อง “ยกนิ้วให้”