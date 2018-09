‘คุรุสภา’ โชว์ ‘คูปองครู-กรอบสมรรถนะวิชาชีพ’ เวทีครูอาเซียนที่ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ Century Park Hotel กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นาง Leonor Magtolis Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฟิลิปปินส์ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Strenthening the Hallmarks of Excellence in Education Through ASEAN+1 Teachers’ Integration” ในการประชุมสภาครูอาเซียน (ACT+1) ครั้งที่ 34 จัดโดย Philippine Public School Teachers Association (PPSTA) มีนาย Kahar H. macasayon ประธาน PPSTA เป็นประธาน โดยมีผู้เเทนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากประเทศต่างๆ 1,300 คน ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์, บูรไน ดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ไทย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าร่วม ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาทั้งหมดของประเทศในอาเซียน รวมทั้ง เกาหลี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา เเละยกระดับคุณภาพครู และเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูแต่ละประเทศ

น.ส.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย กล่าวว่า หลังพิธีเปิด จะมีรายงานการด้านศึกษา และพัฒนาครูของเเต่ละประเทศ ซึ่งธีมของปีนี้คือความร่วมมือของประเทศในอาเซียนในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ทางคุรุสภาได้นำเสนอรายงานนโยบาย และกิจกรรมของการพัฒนาครู ซึ่งคุรุสภาจัดทำไว้ ประกอบด้วย 1.การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 11 ประเทศ คือประเทศอาเซียน + ติมอร์ เลสเต 2.การดำเนินงานโครงการครูแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มแลกเปลี่ยนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างไทย มาเลเซีย และบรูไนฯ

น.ส.ทินสิริกล่าวอีกว่า 3.การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ภายใต้โครงการคูปองพัฒนาครู 4.การพัฒนาครูผ่านการสร้างเครือข่าย PLC โดยการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่าย PLC แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ การสร้างระบบ e-PLC เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน PLC 5.การส่งเสริมพัฒนายกย่องผู้ประกอบวิชาชีพให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ และภูมิภาค และการจัดกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ และ 6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับองค์กร สถาบันในประเทศ และต่างประเทศ

นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตนเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อสังเกตการณ์ว่าการประชุมสภาครูอาเซียน จะประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครูอย่างไร เท่าที่ทราบการพูดคุยเเลกเปลี่ยนเน้นเรื่องสวัสดิการครู รายได้ครู ศักดิ์ศรีของครู อย่างไรก็ตาม จะเก็บข้อมูล และประเด็นการเสนอรายงานด้านการศึกษาของเเต่ละประเทศ ว่าแต่ละประเทศพัฒนามาตรฐานวิชาขีพครูอย่างไร และจะนำมาประยุกต์กับไทยได้อย่างไร จากนั้นจะประชุมหารือร่วมกับคุรุสภาในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูต่อไป