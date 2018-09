มศก.เพชรบุรี เตรียมจัดวิ่งการกุศลช่วยโรงเรียนในพื้นที่จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาฯ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.) เปิดเผยว่า มศก. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เตรียมจัด โครงการศิลปากร ชะอำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 : 1st SILPAKORN CHA-AM MINI-HALF MARATHON (วิ่งสาดศิลป์: Run Fun Art 2018) ในวันที่ 30 กันยายน อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นความตั้งใจของตนเมื่อครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งปัจจุบันวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอายุครบ 75 ปี วัตถุประสงค์หลักของโครงการศิลปากร-ชะอำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 คือ เพื่อเป็นกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยตั้งใจจะให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย โดยนำรายได้จากโครงการฯบริจาคเพื่อการกุศลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสามพระยาในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และสร้างความสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

“ขณะนี้มีนักวิ่งจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสนใจและสมัครเข้าร่วมในโครงแล้วกว่า 4,500 คน โดยทางโครงการฯได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านไว้หมดแล้ว โดยด้านการจราจร ที่จอดรถที่เพียงพอต่อการรองรับนักวิ่ง และมีพันธมิตรที่ร่วมให้การสนับสนุนมากถึง 26 ราย ส่วนนักวิ่งที่อายุน้อยที่สุดขณะนี้ คือ 7 ขวบ อายุมากที่สุด คือ 80 ปี และมีนักวิ่งที่เป็นผู้พิการที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 40 คนแล้ว”อธิการบดีมศก.กล่าว และว่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือจะใช้กล่องใส่อาหาร แก้ว หลอด และช้อนส้อม ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ภายใต้ม็อตโต้ All we can do ด้วย