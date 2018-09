ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ดึงกูรูระดับโลกด้านวัดผลสัมฤทธิ์การทำงานแชร์ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามวัตถุประสงค์ (Objectives and Key Results : OKRs) กำลังมาแรงในขณะนี้ โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกหันมาใช้ OKRs เพื่อทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัด ศูนย์ DPU Center มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดเสวนาในหัวข้อ Why Objectives and Key Result (OKRs) Should replace KPIS? วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 09.30-16.00 น.ที่ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเพื่อให้องค์กรสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นทีม ผ่านเครื่องมือการวัดผลการดำเนินงานแบบ OKRs

“ครั้งนี้ได้เชิญ Mr.Dan Montgmery ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของโลกด้าน Agile Strategies และ OKRs และยังเป็นผู้แต่งหนังสือ “START LESS, FINISH MORE, Building Strategic Agillity with Objectives and Key Result พร้อมผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำทั้ง ดีแทค บิลค์วันกรุ๊ป และ DPU X ที่ได้ใช้ OKRs นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จมาร่วมให้ความรู้ทุกแง่มุมของ OKRs แบบเจาะลึก” ดร.พัทธนันท์ กล่าว

ดร.พัทธนันท์กล่าวอีกว่า เหตุที่ OKRs น่าสนใจ เนื่องจากกระบวนการทำงานในแบบ OKRs จะกำหนดวัตถุประสงค์จำนวนน้อย และกำหนดเฉพาะที่จำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก่อน โดยคนระดับการทำงานเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เป็นการกำหนดจากล่างสู่บน จะทำให้เห็นปัญหาที่แท้จริง ร่วมกันคิดแ ละร่วมลงมือแก้ไขปัญหา นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม ที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในที่สุด สนใจโทร 06-5594-9955