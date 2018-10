ม.มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัคร 7 หลักสูตร วันนี้-18 ต.ค.

ข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) แจ้งว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 7 หลักสูตร 17 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 3–18 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 1.หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS) สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs) สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages) 3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) สาขาวิชาการเงิน (Finance) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT) สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management) 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) สาขาวิชาเคมี (Chemistry) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) 7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร 0-2700-5000 ต่อ4345, 4346, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th