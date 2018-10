เผย 5 ม.ไทย ติดอันดับ 600-1,000 จากการจัดเรตติ้ง ม.โลกของนิตยสารไทม์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2019 โดย 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ อันดับ 1 University of Oxford อันดับ 2 University of Cambridge อันดับ 3 Stanford University อันดับ 4 Massachusetts Institute of Technology และอันดับ 5 California Institute of Technology

ส่วนอันดับของไทย ได้แก่ อันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 801-1,000 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอันดับ 1001+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม