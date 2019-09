เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการจิ๋นซีวันแรก แค่ชั่วโมงแรก เข้าชมนับพันคน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) เป็นวันแรก โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก ซึ่งในเวลา 11.00 น. มีผู้เข้าชมนิทรรศการมากกว่า 1,000 คน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในนิทรรศการ รอบละ 50 คน ทุกๆ 10 นาที

ทั้งนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมและให้การต้อนรับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่ 16-17 กันยายน 2562 จากนั้นจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – อาทิตย์ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2224-1333 และ 0-2224-1402