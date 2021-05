อธิการบดีเอไอทีปลื้ม ขยับขึ้นอันดับขจัดความยากจนอยู่ที่ 15 ของโลก

ดร.อีเดน วูน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย Asian Institute of Technology หรือ AIT เปิดเผยว่า รายงานจากการจัดอันดับโดย Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2021 ทาง AIT คว้าอันดับ 15 ของโลกในด้าน SDG1 ขจัดความยากจน หรือ No Poverty โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 19 เมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ การจัดอันดับ THE Impact Rankings เป็นการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเทียบกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ด้าน ของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งผลงานด้านการยุติความยากจนของสถาบัน AIT ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศไทย ที่เปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาจากประเทศที่ประสบปัญหาความยากจนทั่วโลกมานานกว่า 60 ปี สร้าง และพัฒนาบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ และสามารถกลับไปขจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปจากประเทศของตัวเอง

“AIT รู้สึกยินดีที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ อีกครั้ง ในด้าน SDG1 ขจัดความยากจน โดยสำหรับการจัดอันดับของ Times Higher Education Impact Rankings นั้น เป้าหมายนี้ถือว่าสำคัญมาก และเป็นการแสดงให้เห็นผลงานของอาจารย์ และนักศึกษาของเราที่ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการขจัดความยากจน เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศของตัวเอง นอกจากนี้ สำหรับการเลื่อนอันดับโดยรวมที่สูงขึ้นในปีนี้ ถือเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” ดร.อีเดน กล่าว

นอกจากนี้ยังมีผลงานตามกรอบ SDGs อีก 4 ด้าน ที่สถาบัน AIT ติดอันดับ Top 100 ของโลก ได้แก่ อันดับที่ 58 ด้าน SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, อันดับที่ 64 ด้าน SDG14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล, อันดับที่ 67 ด้าน SDG2 ขจัดความหิวโหย และ อันดับที่ 80 ด้าน SDG15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ด้วยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้ทำให้สถาบัน AIT ขยับอันดับผลคะแนนรวมจากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 ขึ้นไปติด Top 101-200 ของโลก จากการเข้าแข่งขันของสถาบันการศึกษาทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง จาก 98 ประเทศทั่วโลก

ปีนี้ยังมีผลงานของสถาบันการศึกษาจากประเทศไทยที่สร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยม เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 23 ของโลก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้อันดับที่ 54 ของโลก เป็นต้น