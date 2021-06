‘ ครูกัลยา ’ ลงพื้นที่ ‘ ร . ร . ศรีสังวาลย์ขอนแก่น ’ ตรวจความพร้อมรับมือเปิดเทอม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนลงพื้นที่ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมตัวเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน พร้อมกับดูมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษา จากที่ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในช่วงเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนในครั้งนี้ พบว่าทางโรงเรียน ครู และบุคลากรล้วนมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเภทอยู่ประจำและไป–กลับ

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น แต่สำหรับผู้บริหารนั้นกลับปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี จึงขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความร่วมมือ และเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณและกำลังใจให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำหรับจิตวิญญาณความเป็นครู และจิตสาธารณะอันเปี่ยมล้น ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีอย่างนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

“ทั้งนี้ ฝากให้มีการจัดการเรียนการสอน Unplug Coding สำหรับเด็กทุกชั้นปี เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตให้กับเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ตามแนวทาง Coding for all, All for coding ตลอดจนเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับหลัก 4 มี ได้แก่ 1. นักเรียนมีความสุข 2. ครูมีศักดิ์ศรี 3. ผู้ปกครองมีความสบายใจ และ 4. สังคมมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามนอกจากเด็กต้องทันโลก และต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ไทย หน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประเทศไทยต่อไป” คุณหญิงกัลยา กล่าว