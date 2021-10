ศธ. ย้ำ 1 พ.ย.เปิดเรียนเทอม 2 แน่นอน แถลงรายละเอียด 28 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม น.ส.ตรีนุซ เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่า ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะร่วมกันแถลงถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ที่จะเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ว่า ศธ.ทำงานภายใต้ความปลอดภัยและต้องมีมาตรการร่วมกับทาง สธ.อย่างไรบ้าง โดย ศธ.จะกำชับโรงเรียนต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น

“โรงเรียนในสังกัด ศธ.มีความซับซ้อน และมีความแตกต่างกัน ดังนั้น โรงเรียนที่อยู่พื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง การเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ก็อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่า เช่น ครูต้องได้รับวัคซีนมากกว่าพื้นที่อื่น เป็นต้น ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรืออยู่ตามเกาะ ก็อาจจะสามารถเปิดเรียนได้ปกติ ขณะนี้ ศธ.ได้รวบรวมตัวเลขไว้แล้วว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่สามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนได้เลย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นการกำหนดวันเปิดเทอมเท่านั้น ส่วนโรงเรียนแต่ละแห่งจะเปิดเรียนรูปแบบไหน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ” น.ส.ตรีนุชกล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะเป็นอย่างไร แต่ ศธ.ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นปกติ โดยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ On Site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน On Air เรียนผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV On Line ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค On Demand เรียนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นและการเรียนแบบ และ On Hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน

“ส่วนโรงเรียนไหนจะเปิดเรียนรูปแบบ On Site สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะประเมินความพร้อมของโรงเรียน โดยดูพื้นที่การแพร่ระบาด เช่น โรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85% โรงเรียนต้องทำการประเมินตนเองในระบบ Thai Dtop Covid Plus (TSC+) หากประเมินผ่านแล้ว ให้โรงเรียนนำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนต่อไป ถ้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแล้ว โรงเรียนก็สามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนได้” นายอัมพรกล่าว

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ทำการสำรวจความพร้อมของโรงเรียน และเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณาเปิดเรียน คาดว่าจะในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ จะทราบรายละเอียดว่า มีโรงเรียนกี่แห่งที่พร้อมเปิด On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน มีโรงเรียนกี่แห่งพร้อมเปิดเรียน On Site วันที่ 15 พฤศจิกายน และมีโรงเรียนกี่แห่งที่พร้อมเปิดเรียน On Site ในวันที่ 1 ธันวาคม ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี แม้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็สามารถมาเรียน On Site ได้ เพราะ สพฐ. ไม่ได้นำการฉีดวัคซีนของเด็กมาเป็นปัจจัยพิจารณาเปิดเรียน แต่จะเน้นการฉีดวัคซีนให้ครูและผู้ปกครองเป็นหลัก ถ้าครูในโรงเรียนนั้นฉีดวัคซีนมากกว่า 85% ก็สามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้