ปลัด ศธ.ลงนามประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ รับมือเปิดเรียนปกติ กรณีพบ-ไม่พบผู้ติดเชื้อ ‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ที่สมุทรสาคร รับเปิดเทอม 2 วันแรก

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในใตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ประกาศ ศธ.ฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถานศึกษา เงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และรายละเอียดต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน มีสาระสำคัญ 5 ส่วน ซึ่งในนั้นมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหากพบผู้ติดเชื้อ มีรายละเอียดดังนี้ ในชุมชน และในสถานศึกษา ไม่พบผู้ติดเชื้อ ให้ครู/นักเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ดังนี้ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT และประเมิน Thai Stop COVID (TSD) เป็นประจำ ส่วนสถานศึกษาสามารถเปิดเรียน On Site ปฏิบัติตามแนวทาง TST เน้นเฝ้าระวังสังเกตอาการกลุ่มเปราะบาง

“หากในชุมชนมีผู้ติดเชื้อประปราย 1-5 ราย แต่ในสถานศึกษาไม่พบผู้ติดเชื้อ ให้ครู/นักเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ดังนี้ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT และประเมิน TSD เป็นประจำ กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น อาศัยในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ควรสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะตามสถานการณ์ ส่วนสถานศึกษาเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรา Thai Stop Covid Plus (TSC+) ติดตามรายงานผลประเมิน TST เข้มเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปราะบาง” ดร.สุภัทร กล่าว

ดร.สุภทรกล่าวต่อว่า ในชุมชนพบผู้ติดเชื้อประปราย 1-5 ราย และในสถานศึกษาพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป ให้ครู/นักเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ดังนี้ ปฏิบัติเข้า 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียน และผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน กรณีเสี่ยงสูง ให้งดเรียน On Site กักตัวที่บ้าน 14 วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำมาเรียน On Site สังเกตอาการตัวเอง ส่วนสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้ ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site ตามปกติ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันโดยเฉพาะระหว่างห้องเรียน ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC+

ดร.สุภัทรกล่าวอีกว่า หากในชุมชนพบผู้ติดเชื้อประปราย 1-5 ราย และในสถานศึกษาพบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียน และผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย RT-PCR พบผลบวก ถ้ามีอาการป่วยร่วมด้วย ต้องส่งต่อรับการรักษาโรงพยาบาลหลัก ถ้าไม่มีอาการป่วยร่วมด้วย เข้ารักษาโรงพยาบาลสนาม หรือแยกกักตัวในโรงเรียนเพื่อสังเกตอาการ ส่วนสถานศึกษาดำเนินการดังนี้ ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม หรือปิดเรียนตามอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม.มีห้อง แยกกันตัวในโรงเรียน รองรับผู้ติดเชื้อในโรงเรียน กรณีโรงเรียนประจำ

“หากในชุมชนพบการแพร่ระบาด มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ ให้สถานศึกษาพิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน ให้ครู/นักเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ดังนี้ ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/ นักเรียนอย่างเข้มข้น ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ส่วนสถานศึกษาให้ปฏิบัติ ดังนี้ พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติอย่างเข้มข้น กรณีไม่มีความเฃื่อมโยงกับคลัสเตอร์ในชุมชน อาจไม่ต้องปิดเรียน หรือจัดการเรียนตามการพิจารณาของคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/ กทม.ทั้งนี้ สามารถพิจารณาการปิดเรียนโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/ กทม.ตามข้อมูลหลักฐาน และความจำเป็น” ดร.สุภัทร กล่าว

ดร.สุภัทรกล่าวต่อว่า หากในชุมชนพบการแพร่ระบาดแพร่ระจายเป็นวงกว้าง ให้สถานศึกษาพิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน ให้ครู/ นักเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ดังนี้ ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน UP อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/ นักเรียนอย่างเคร่งครัด ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ส่วนสถานศึกษาให้พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเคร่งครัด พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/ กทม.ตามข้อมูลหลักฐาน และความจำเป็น กรณีโรงเรียนประจำ เข้มตามมาตรการ Sandbox: Safety Z one in School เตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Bubble and Seal และกรณีโรงเรียนไป-กลับ ตาม 7 มาตรการเข้มเตรียมพร้อมเป็ดเรียน เน้น Seal Route พร้อมกับสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ

ด้านนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.จะลงพื้นที่เตรียมเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ จ.สุมทรสาคร โดยจะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ซึ่งจะตรวจเยี่ยมระบบคัดกรอง และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย จากนั้นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สุมทรสาคร โดยจะเข้าไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์