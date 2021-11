ร.ร. 20,000 แห่งทั่วปท.เปิดเรียนแล้ว ‘อัมพร’ ย้ำ 2 สัปดาห์สำรวจความพร้อมนร.ก่อน

ร.ร.ทั่วประเทศเปิดเรียน On Site 20,000 แห่ง ‘อัมพร’ ย้ำ 2 สัปดาห์แรกอย่าเน้นสอนความรู้ ให้ครูสำรวจความพร้อม น.ร. ก่อน

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาว่าโรงเรียนควรจะจัดการเรียนการสอนนูปแบบใด ตาม 5 รูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด คือON SITE ON LINE ON AIR ON DEMAND และ ON HAND

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกเป็นไปอย่างเข้มงวด นักเรียนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ รับเจลแอลกอฮอล์ เมื่อนักเรียนมาถึงให้นักเรียนเข้าแถวตามที่โรงเรียนกำหนด ไม่ให้นักเรียนนั่งรวมกลุ่มกัน โดยนักเรียนเริ่มทยอยมาโรงเรียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. ทั้งนี้โรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัยเปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,034 คน ครู 157 คน ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ให้นักเรียนเตรียมของส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม มากเอง เป็นต้น

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากที่ได้รับรายงานโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศมีความพร้อมเปิดเรียน โดยมีโรงเรียนเปิดเรียนรูปแบบ On-Site จำนวน 20,000 แห่ง และมีโรงเรียนส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติให้เปิดเรียน On Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมรับเปิดเรียนเช่นกัน โดยเข้าไปทำความเข้าใจผู้ปกครอง นักเรียนว่าเมื่อเปิดเรียนแล้วนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร โรงเรียนมีแนวปฏิบัติป้องกันโรคอย่างไร ซึ่งตนเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด คือปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตราเข้มงวด

“การเรียน On Site 2 สัปดาห์แรก ผมเน้นย้ำให้โรงเรียนไม่ได้มุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่างเต็มที่ แต่มุ่งให้โรงเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ครูประเมินความพร้อมนักเรียนว่าจะซ่อม จะเสริม เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนอย่างไร เพราะ 18 เดือนที่ผ่านมาที่นักเรียน เรียนที่บ้าน อาจจะได้รับความรู้ไม่เพียง ส่วนถ้าพบนักเรียน หรือบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 สพฐ.มีแผนเผชิญเหตุรับอยู่”นายอัมพร กล่าว