สอศ. ชวนเที่ยวงานวัดประยูรฯ ท่องวิถีชุมชน ชมสาธิตฝึกอาชีพ ชมผลงานอาชีวะร่วมกิจกรรม

สอศ. ชวนเที่ยวงานวัดประยูรฯ ท่องวิถีชุมชน ชมสาธิตฝึกอาชีพ ชมผลงานอาชีวะร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และอาชีวศึกษากรุงเทพ ได้นำการสาธิตวิธีการทำอาหาร เครื่องดื่ม ย้อนวันวาน เข้าร่วมจัดกิจกรรม “เที่ยวงานวัด ท่องวิถีชุมชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2565 ภายใต้งาน ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ The 240th Anniversary of the Foundation of Rattanakosin โดยมีการสาธิตการทำอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม พร้อมจำหน่ายได้แก่ ค้างคาวเผือก แกงพริกขี้หนู แซนวิชโบราณ หมี่ยำโบราณ กระทงทอง ผัดไทยสี่พระยา ก๋วยเตี๋ยวหลอด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน วุ้นบัวสวรรค์ ขนมเบื้องยวน ครองแครงกะทิมะพร้าวอ่อน ไอศกรีมหลอด ฯลฯ ที่มีวิธีการทำและสูตรแบบดั้งเดิม ต้นตำหรับ ซึ่งหาดูได้ยาก พร้อมกันนี้ วิทยาลัยในสังกัด สอศ. ยังได้ร่วมการประกวดการประกอบอาหารไทย ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสลับเปลี่ยนกันมา โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.) พระนคร วช.ธนบุรี วช.นครหลวง วช.สมุทรปราการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.) เอี่ยมละออ วอศ.ธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยพณิชยการบางนา และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

“ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอศ. ได้ให้แนวทางถึงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายในงานจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง และการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเที่ยวชมงานเพื่อเป็นกำลังใจ และอุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา” นายสุเทพ กล่าวต่อว่า