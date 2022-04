จุฬาฯ ปลื้มติดอันดับ 1 มหา’ลัยไทย 3 ปีซ้อน ท็อป 16 ของโลก ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูงสุด

รายงานข่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง (SDGs Impact) โดย THE Impact Ranking ปี 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และอันดับที่ 16 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,524 แห่งทั่วโลก ใน 110 ประเทศ ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ

ผลงานที่โดดเด่นของจุฬาฯ ที่ติดอันดับตามเป้าหมายของ SDG มีดังนี้ SDG 3 – Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ได้อันดับที่ 16 จาก 1,101 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 1 อันดับ, SDG 9 – Industry Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) ได้อันดับที่ 26 จาก 785 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ, SDG 14 – Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) ได้อันดับที่ 26 จาก 452 มหาวิทยาลัย, SDG 15 – Life on Land (ระบบนิเวศบนบก) ได้อันดับที่ 16 จาก 521 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ และ SDG 17 – Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้อันดับที่ 10 จาก 1,438 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ ผลการจัดอันดับดังกล่าว สะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้าน SDGs Impact ของจุฬาฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง