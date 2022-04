ว.ดุริยางคศิลป์ มม.ปลื้ม ติดอันดับ 47 สาขา Performing Arts ครั้งแรกของโลก

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มม.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2022 ในสาขา Performing Arts อันดับที่ 47 และเป็นการเข้าสู่อันดับ TOP 50 ของโลก เป็นครั้งแรกของไทย ซึ่งความสำเร็จจากการต่อยอดแบบก้าวกระโดดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ใช่แค่การแสดงให้เห็นศักยภาพการศึกษาทางด้านดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นศักยภาพ และความสามารถทางด้านดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วย เพราะเกณฑ์การให้คะแนนในสาขา Performing Arts จะขึ้นอยู่กับการให้คะแนนใน 2 ด้าน คือ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และชื่อเสียงของนายจ้าง (Employer Reputation) สะท้อนให้เห็นการยอมรับทั้งในด้านการศึกษา และการแสดงในระดับนานาชาติ

ดร.ณรงค์กล่าวอีกว่า การได้รับอันดับที่ 47 ครั้งนี้ เกิดจากการสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง ยังเป็นสถานศึกษาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรครบทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอก โดยสถาบัน MusiQuE (Music Quality Enhancement) ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของสมาคมสถาบันดนตรีของยุโรป และปรับตัวมาเป็นองค์กรอิสระ ที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาดนตรีในภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคอื่นๆ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้รับผลการประเมินว่าเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศเป็นอย่างยิ่ง” นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญให้เป็น 1 ในสมาชิกของ International Benchmarking Group ประกอบด้วย Haute Ecole de Musique de Genve, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, New England Conservatory, Norwegian Academy of Music, Royal Conservatoire (The Hague), Royal Northern College of Music, Sydney Conservatorium, University of Music and Performing Arts (Graz), Yong Siew Toh Conservatory เมื่อปี 2562 ทำให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เริ่มมีคู่เทียบในระดับนานาชาติ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในครั้งนี้