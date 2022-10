รายงานการศึกษา : เวิร์คช็อป ‘นักสร้างแอนิเมชั่น’ อาชีพท้าทายคนรุ่นใหม่

Animator หรือ นักสร้างแอนิเมชั่น เป็นอีกหนึ่งอาชีพท้าทายของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานภาพ CG สร้างสรรค์ออกแบบ และสื่อภาพเคลื่อนไหว ที่พบเจอผ่านจอภาพในสื่อต่างๆ รวมถึง ภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์อย่าง Avatar, The BFG และ The Hobbit

นับเป็นโอกาสดีของน้องๆ เยาวชนไทย ที่ได้ร่วมเวิร์คช็อปแอนิเมชั่นดิจิทัลอย่างใกล้ชิดกับ นิโคราล์ งาโรโป นักสร้างแอนิเมชั่นชาวนิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เคยทำงานกับ Weta Workshop บริษัทดังในภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก เช่น Avatar, The Hobbit, Planet of the Apes, The BFG และอีกมากมาย ที่ทางสถานทูตนิวซีแลนด์ และหอการค้าไทย-นิวซีแลนด์ (NZTCC) จัดเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อเชื่อมโยงทางศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาของ 2 ประเทศ เนื่องในปีใหม่ MATARIKI 2022 ของชาวเมารี ผ่านโครงการ YOUNG ANIMATORS เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแนะนำเคล็ดลับ ให้เยาวชนไทยที่สนใจเรียน และทำงานในสายงานนี้ ไปสู่อาชีพระดับโลกด้านดิจิทัล การทำหนัง และแอนิเมชั่นในนิวซีแลนด์

นางเมลิสซา เฮร์ดอน-คลาร์ก อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครทูต สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ประธานเปิดงาน Meet-Greet-Grasp Knowledge from World-class Animator Nikora ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กล่าวว่า Martariki ปีนี้ สอดคล้องกับที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ โดยได้จัดช่วงเวลาแบ่งปันความรู้ให้เยาวชนไทย ในสาขาที่น่าตื่นเต้น และเป็นที่สนใจของโลกปัจจุบัน คือแอนิเมชั่น หนัง และเกมส์ นิโคราล์นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของการศึกษาที่นิวซีแลนด์ ได้ทำหนังระดับโลก วันนี้ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนไทย ไม่ว่าใครไปสู่เส้นทางความสำเร็จได้ ถ้ามุ่งมั่นพอ

นิโคราล์ ได้สอนเทคนิคแอนิเมชั่นพื้นฐาน และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากสร้างภาพนิ่งไปสู่ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเด็กๆ สนุกสนาน โดยอธิบายกระบวนการคิด มีโอกาสเดินทางทั่วโลก และผลตอบแทนสูงมาก โดยเริ่มต้นสายงานนี้เมื่อ 20 ปีก่อน ด้วยเงินเดือน 2 ล้านกว่าบาท

ส่วนคุณสมบัติการเป็น Animators ที่ประสบความสำเร็จ นิโคราล์ บอกว่า ต้องชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทำงานหนัก เดินทางได้ รวมถึง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ถือว่าสำคัญในการสื่อสารเพื่องานด้านนี้ แต่ที่นิวซีแลนด์ อย่าง Weta Workshop จะดูที่ความสามารถเป็นหลักมากกว่า

“หลังสอน และพูดคุยกับนักเรียนไทย ทำให้เห็นว่ามีความคิดสร้างสรรค์มาก ไทยเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม และเรื่องราวที่นักเรียนนำไปถ่ายทอด จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างหนังเรื่อง Avatar ที่มีเรื่องราวชนเผ่าท้องถิ่นเมารี ทำให้ลึกซึ้ง ได้ใจผู้ชมทั่วโลกอย่างล้นหลาม” นิโคราล์ กล่าว

ส่วนการเรียนด้านดิจิทัลแอนิเมชั่น การทำหนัง หรือภาพยนตร์ ที่นิวซีแลนด์ก็มีส่วนช่วย เนื่องจากมีอุตสาหกรรมรองรับ และนักเรียนเห็นตัวอย่างจริง เรียนเป็นแนวปฏิบัติ เมื่อเรียนจบปริญญาตรี หรือโท ยังทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อได้ 3 ปี

ฐิตาพร คูทองกุล (ป๊อป) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ สาขาผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมแชร์ประสบการณ์ว่า เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เบื้องหลังในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ ถ่ายภาพ แอนิเมชั่น ฯลฯ การร่วมงานทำให้ได้เรียนรู้ และเห็นมุมมองของคนที่ทำงานสายด้านแอนิเมชั่น วิธีจัดการปัญหาต่างๆ

ปิดท้ายที่ ตติยะ เลิศศรีสัมพันธ์ (ลัคน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพอินเตอร์ กล่าวว่า Animator เป็นความฝันตั้งแต่อนุบาล อยากสร้างโลกที่อยู่ในจินตนาการให้คนอื่นๆ เห็น ดีใจที่ได้เวิร์คช็อปกับนิโคราล์ ได้เรียนรู้เรื่อง pipeline ของแอนิเมชั่น และเคล็ดลับการเป็น Animator ที่ยอดเยี่ยม

“ผมอยากไปเรียนต่อสายงานนี้ที่นิวซีแลนด์ อยากสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และเปิดโลกกว้างให้มากขึ้น”