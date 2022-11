รายงานการศึกษา : 3 วงดนตรีคุณภาพ แชมป์ เดอะ พาวเวอร์ แบนด์ ปี 2

เปิดศึกดวลพลังทางดนตรี เชือดเฉือนฝีมืออย่างเข้มข้น สำหรับเวทีประกวดวงดนตรี THE POWER BAND 2022 Season 2 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้คอนเซปต์ DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ! ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และค่ายเพลง Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand

Advertisment

ซึ่งแต่ละวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในปีนี้ ต่างงัดฝีมือ ทั้งการเรียบเรียงองค์ประกอบของดนตรี ที่สอดแทรกลูกเล่นต่างๆ และสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ มาโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่

Advertisement

สำหรับวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรุ่นมัธยมศึกษา Class A ได้แก่ วง มอซอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 150,000 บาท ซึ่ง เบญญาภา กองดี ตัวแทนวง มอซอ กล่าวว่า พวกเรารู้สึกดีใจ และภูมิใจมากๆ ที่คว้าแชมป์ไปฝากพี่น้องชาวภูเก็ตได้สำเร็จ ทางทีมไม่เคยแข่งขันดนตรีในเวทีที่ใหญ่ระดับประเทศแบบนี้มาก่อน ถือเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญของวง ที่ช่วยผลักดันให้ทุกคนในทีมพร้อมจะเดินตามความฝัน หลังจากนี้มีแผนต่อยอด คือจะเริ่มทำเพลงที่หลากหลายแนวมากยิ่งขึ้น และอัพเดทผลงานลงยูทูบ เพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

“ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักเสียงเพลงมาสมัครแข่งขันบนเวที THE POWER BAND ในปีถัดไปนะคะ รับรองว่านอกจากประสบการณ์ดี ๆ แล้ว ยังจะได้มิตรภาพจากเพื่อน ๆ ทุกวงที่เข้าประกวดอีกด้วย”

Advertisement

ส่วนวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรุ่นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ Class B ได้แก่ วง Jazz Passion รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 150,000 บาทไปครอง โดย สุภัสสรา สีสุด เบอร์ลิน ตัวแทนวง Jazz Passion กล่าวว่า พวกเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในโรงเรียน ที่มีความรักในเสียงดนตรีเหมือนกัน เลยตัดสินใจฟอร์มวงกันขึ้นมา อยู่ในชมรมวงดนตรีสากลของโรงเรียน และค่อยๆ พัฒานาฝึกฝนกันมาเรื่อยๆ จนวันนี้ที่ได้มาลงแข่งขัน THE POWER BAND ดีใจมาก เหนือความคาดหมายสุดๆ ที่ได้แชมป์ใน Class B เพราะห่างหายจากการประกวดมานานกว่า 2 ปี

ปิดท้ายวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทดนตรีสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด Class C ได้แก่ วง Solar System Band จาก จ.ชียงใหม่ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 120,000 บาท โดย สาธุการ ทิยาธิรา ตัวแทนวง Solar System Band กล่าวว่า ประทับใจโครงการ THE POWER BAND 2022 Season 2 มากๆ เพราะอนุญาตให้เล่นเพลงที่แต่งขึ้นเอง ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเพลงแต่งของวงจะมีใครฟัง มีเพื่อนแค่ 2-3 คนที่ฟังเพลงที่เราแต่ง แต่พอมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ให้เพลงที่เราแต่งมีคนฟังมากยิ่งขึ้น ทำให้ทีมอยากเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีนี้ และยิ่งมีคณะกรรมการที่เป็นศิลปินจากแถวหน้าของเมืองไทยมานั่งฟัง และคอมเมนต์ ทำให้นำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาฝีมือได้จริง

โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน จะได้ร่วมทำซิงเกิลเพลง และมิวสิกวิดีโอ กับค่ายเพลงภายใต้การดูแลของ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกวงที่ได้รับรางวัลในปีนี้ THE POWER BAND 2022 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่มุ่งมั่นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และเปิดพื้นที่ให้กับคนไทยที่มีหัวใจรักดนตรี ได้แสดงออกทางพลังดนตรีอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เข้าประกวดจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากศิลปินตัวจริง ที่การันตีความสามารถจากผู้คร่ำหวอดในแวดวงดนตรี ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดวงดนตรี THE POWER BAND จะช่วยเป็นสะพานสานต่อความฝันของน้องๆ ไปสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพต่อไปในอนาคต และเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยกล้าคิด กล้าทำ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ต่อไป