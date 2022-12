‘คุรุสภา’ เตรียมจัดงานวันครูปี 66 พลังครู คือ ‘หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา’

“อมลวรรณ” เผยคุรุสภาพร้อมจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด “ พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” อัดแน่นกิจกรรมพัฒนาครู 3 เฟส

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงการจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น“วันครู” โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality การจัดงานจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online โดยส่วนกลางจัดงานระว่างวันที่ 16-17 ม.ค.2566 ที่หอประชุมคุรุสภาและสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ สำหรับรูปแบบ Online จัดงานผ่านทาง Platform วันครู (www.วันครู.com) รวมถึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ Facebook FanPage “คุรุสภา” ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อว่า การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 นี้ คุรุสภาได้จัดกิจกรรมวิชาการ Online บน Platform วันครู ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก เป็นกิจกรรมก่อนงานวันครู ระหว่างวันที่ 6 ต.ค.2565-12 ม.ค. 2566 เผยแพร่ INFOGRAPHIC ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 19 ข้อความ และมีเสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง เฟสที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค.2566 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พลังครูสู่การเปลี่ยนแปลง : ความหวัง และความ ท้าทาย” , การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 เรื่อง “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ การเสวนาพิเศษ เรื่อง “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม”

สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค กำหนดให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครู พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.2566 โดยให้สถานศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และ เฟสที่ 3 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังงานวันครู โดยระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-16 เม.ย.2566 จะมีการอบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการใช้ Picture Book สร้างสุข ปลุกพลังคิด ,หลักสูตร Cyber Wellness, หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกในวิชาชีพครูสู่การพัฒนาวิชาชีพ KSP-WUNKRU Learning Program (KSP-WLP 2023) “ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่” และ หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลงานออนไลน์ ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 100 เรื่อง

“ ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครู ร่วมระลึกถึงพระคุณครู โดยเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ ที่จัดทำขึ้นมาเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูที่ https://store.line.me/stickershop ซึ่งรายได้จากการขายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดงานวันครูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูในช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการออนไลน์ และการอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ตักบาตรออนไลน์ ได้ทาง www.วันครู.com “ ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว