ครูนายกฯ ภูมิใจ ‘บิ๊กตู่’ เป็นผู้นำที่ดี มีมันสมองใช้ได้ โดดเด่นตั้งแต่เรียน จปร.

ครูนายกฯ ภูมิใจ ‘บิ๊กตู่’ เป็นผู้นำที่ดี ไม่ทิ้งความซื่อสัตย์ สุจริต ชี้มีลักษณะผู้นำ โดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียน จปร.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 โดยจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Advertisment

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบสารเนื่องในโอกาสวันครูตอนหนึ่งว่า เนื่องในโอกาสวันครูได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ “ครู” คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคต

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า นอกจากจะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้และฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในแขนงต่างๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการขัดเกลา บ่มเพาะ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ทั้งสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

Advertisement

สำหรับในปี 2566 นายกฯได้มอบคำขวัญ “วันครู” ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ซึ่งสะท้อนว่า คุณครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความเมตตากรุณา จะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยให้ศิษย์คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาได้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายสุภัทร จำปาทอง ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และ นายมนัส เจียมภูเขียว ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

จากนั้นเวลา 9.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินทางมายังหอประชุมคุรุสภาเป็นประธานงานวันครู โดยได้ทำพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี

สำหรับในปีนี้ครูนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ ครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และมอบรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” รวมจำนวน 17 ราย

พล.อ.เกษม ครูของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สอนนายกฯในสมัยเป็นนักเรียน จปร.ปี 1 พ.ศ.2514 ที่เด่นมากคือนายกฯตัวค่อนข้างสูงใหญ่ เสียงดังฟังชัด ที่น่าสนใจเพราะนายกฯเป็นรุ่นน้องโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ลักษณะที่ประทับใจคือ นายกฯเป็นคนที่มีลักษณะเป็นทหารที่เข้มแข็ง ถ้าเป็นเรื่องของการฝึก ร.ร.จปร.จะมีความเข้มแข็งมาก ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งจะฝึกให้เข้าสายเลือด

“อย่างเช่น นายกฯได้รับหน้าที่ให้เป็นนายกฯ ก็จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ให้เต็มที่ ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย โดยต้องไม่ทิ้งความสุจริต ความซื่อสัตย์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆ และเท่าที่ผมได้เป็นครูคนหนึ่งของนายกฯ ที่ได้หล่อหลอมนายกฯได้ปฏิบัติตนได้ตามปณิธานที่ผมตั้งไว้ ตรงนี้ภูมิใจมากที่นายกฯทำได้ แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นนายกฯ แต่ก็เป็นลูกศิษย์ ผมรักลูกอย่างไรก็รักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูก ไม่ใช่เฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ แต่หมายถึงลูกศิษย์ทุกคน มีแต่ความปรารถนาดี

“นายกฯเป็นคนเก่ง มีมันสมองใช้ได้ มีการตัดสินเด็ดขาด มีลักษณะผู้นำที่ดี การเป็นนายกฯเป็นภารกิจที่หนัก เพราะเป็นผู้นำประเทศ เป็นคนที่ผมภูมิใจมากจริงๆ นายกฯทำได้ขนาดนี้จะไม่ให้ผมภูมิใจได้อย่างไร” พล.อ.เกษมกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง