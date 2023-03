ที่มา คอลัมน์ "รายงานการศึกษา"

รายงานการศึกษา : Code Their Dreams วาดฝัน..จุดประกาย ‘เด็กไทย’

ด้วยความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีในไทยมานานกว่า 55 ปี และตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน และสังคม กลุ่มบริษัทซีดีจี จึงริเริ่ม โครงการ Code Their Dreams ตั้งแต่ปี 2559 ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือการโค้ดดิ้ง แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 5,000 คน ครูผู้สอน 400 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 500 โรง

Advertisment

โครงการ Code Their Dreams วาดฝัน เสริมโอกาส จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจเติมความรู้ พัฒนาสู่โอกาสสร้างอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนรู้ พัฒนาทักษะโค้ดดิ้งของเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนโค้ดดิ้ง ผลักดันบุคลากรด้านการศึกษา สนับสนุนเยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งผ่านโปรแกรม Train the Trainer และโรงเรียนต้นแบบ Coding ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดดิ้ง และส่งเสริมให้ซีดีจีเป็นศูนย์รวมของความรู้ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเพื่อการฝึกอบรม

Advertisement

โดยโครงการนี้ เริ่มจากสอนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นขยายผลไปในโรงเรียนที่ห่างไกล ครอบคลุมทั่วประเทศ ถ่ายทอดความรู้ไปยังครู ผู้ปกครอง ฯลฯ ที่สนใจเข้าไปสอนเยาวชน หรือนักเรียนในชั้น โดยหวังว่าเด็กไทยจะตระหนักถึงความสำคัญของโค้ดดิ้ง และเทคโนโลยีในมุมมองต่างๆ รวมทั้ง มีแรงบันดาลใจให้เยาวชนพัฒนาตนเอง และต่อยอดด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในมิติต่างๆ

การจับมือกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยลงนามร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ร่วมทำโครงการ Social Enterprise ให้ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ สอนเยาวชนในชุมชนทำเว็บไซต์แนะนำสินค้า OTOP และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชน เพื่อหารายได้เข้าชุมชน

Advertisement

นอกจากนี้ ยังลงนามร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดทำ Public Training ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และ Virtual Training ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ล่าสุดร่วมมือกับ สถาบัน 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโครงการ “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” Virtual Hack รวม 3 โจทย์ 3 Episodes การแข่งขัน จัดสำหรับโปรแกรมเมอร์ เยาวชนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล ท้าประลองในโจทย์การแข่งขันจากบริษัทในกลุ่มซีดีจี ซึ่งได้รับการตอบรับจำนวนมาก

ตลอด 5 ปี โครงการนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านโค้ดดิ้ง และเทคโนโลยี ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ Code Their Dreams Workshop @Orientation จัดฐานกิจกรรมโค้ดดิ้งในโรงเรียน 18 แห่ง, Train the Trainer การสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้ครูอาจารย์ หรือครูอาสาสมัคร 142 คน จาก 84 โรง และนักเรียน 17 คน จาก 1 แห่ง, In House Training การสอนโค้ดดิ้ง โดยใช้โปรแกรม Scratch ให้บุตรหลานพนักงาน, Public Training ความร่วมมือระหว่าง CDG Group Code Their Dreams กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ.จัดทำคอร์สหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในปี 2562-2563 จำนวน 35 คอร์ส

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนต้นแบบด้านโค้ดดิ้งแห่งแรก โรงเรียนวัดราชสิงขร ที่จัดสอนโปรแกรม Scratch ในวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอด 1 ภาคเรียน ต่อยอดสู่โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้ครูและบุคลากรภาคการศึกษา ระดับประถม และมัธยมทั่วประเทศ 20 แห่ง และนำหลักสูตรเข้าสอนนักเรียนในโรงเรียนจริง 1,030 คน ในปี 2565

ซึ่งโครงการนี้ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดี ถือเป็นประโยชน์กับนักเรียน จากการประเมิน ครูที่เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 87 สนใจนำหลักสูตรไปสอนต่อในชั้นเรียน และนักเรียนสร้างเกมส์ได้ จากเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานความรู้เลย