น.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย คว้าเหรียญทองประกวดโครงานวิทย์นานาชาติ ที่ตูนิเซีย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พังงา ภูเก็ต ระนอง แจ้งว่า นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน the International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia (I-FEST) ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2566 ที่สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ Gold medal award และรางวัล Top 10 Special award ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายนราวิชญ์ เก้าแสง นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ชั้น ม. 5 โดยมีนายวีรภัทร์ โปณะทอง เป็นครูที่ปรึกษา

