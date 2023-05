มข.คว้าเหรียญเงิน-ทองแดง เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ที่สวิตเซอร์แลนด์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มข.เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48 หรือ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดวันที่ 26-30 เมษายน ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน มากกว่า 50,000 คน มีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 825 ผลงาน จาก 42 ประเทศ โดยรางวัลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมีดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน Silver Medal ประเภท : Foodstuffs – Drinks – Cosmetics – Paramedical – Health – Hygiene จากผลงาน “อาหารเพียรเร่โฮลมีลนุ่นพร้อมทานสำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Ready wholemeal puree for special care group)” โดย ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ น.ส.นหทัย ตั้งภัทรนันท์ และ น.ส.ปาณิสรา พลดี

รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal ประเภท : Medicine – Surgery – Orthopaedics – Material for disabled และได้รับรางวัลพิเศษ Special award for the best invention ประเทศอิหร่าน จากผลงาน “3เอส เดนทัลแชมเบอร์ (3S Dental Chamber) โดย รศ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ทพ.ชวโรจน์ ลีนะศิริมากุล และนายสุวัธชัย เดชาพงศา

นับเป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ มข.เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University) โดยการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้านการวิจัยจากการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง