ที่มา คอลัมน์ "เด็กมอขอแจม" ผู้เขียน สิรภัทร เธียรสุขสันต์

เด็กมอขอแจม : บินฝึกงานนครโทรอนโต

สวัสดีครับ ผม นายสิรภัทร เธียรสุขสันต์ (พ๊อยส์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ผมมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ From Gen Z to Be CEO ประจำปี 2565 ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ อาทิ True Corporation, HUAWEI, EXIM Bank, Bitkub และ Tiktok ตลอดจนสถาบันการศึกษากว่า 94 แห่งทั่วประเทศ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อบ่มเพาะพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล

แต่ละวันจะได้อบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงระดับประเทศ และผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาแล้วทั้งสิ้น มี 7 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ หลังอบรมแล้วจะมีแบบทดสอบ e-Testing ซึ่งผมได้รับสิทธิ และผ่านเกณฑ์การทำข้อสอบครบ 2 ระดับ โดยผมได้รับรางวัล เป็น 1 ใน 100 ลำดับแรก จากผู้เข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO กว่า 16,000 คนทั่วประเทศ และได้รับคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาต่อยอดศักยภาพเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2566

แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเข้าโครงการนี้ เพราะอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน ระหว่างเรียนมีโอกาสฝึกงานทั้งหมด 3 ครั้ง ฝึกงานที่ร้าน 7-eleven ทำให้ได้ประสบการณ์ตรง ได้พบผู้คนมากมายที่ต้องสื่อสารกัน ทำงานร่วมกัน ได้ฝึกการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่สำคัญได้เห็นวิธีการปฎิบัติของผู้คนที่พบเจอ จึงค่อยๆ เกิดเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองออกมาจากเซฟโซน และก้าวไปสู่อีกขั้นของการเรียนรู้การเป็นเจ้าของธุรกิจ ต่อยอดความรู้ และประสบการณ์ของตัวเอง หากวันนึงเรามีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จะได้มีความรู้ในการส่งออก เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของเรา รวมถึ งโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศ

การเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ได้รู้จักผู้บริหารระดับประเทศ ได้เรียนรู้การสร้าง connection กับพี่ๆ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ต่างๆ มากขึ้น มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรง วิธีการทำสินค้าตีตลาดทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึง วิธีการส่งออกสินค้าตั้งแต่พื้นฐานจนจบดีลกับลูกค้า และยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้ไม่ผิดหลักการตั้งชื่ออีกด้วย

โอกาสที่จะได้คือ ได้เรียนรู้วิธีการตั้งแบรนด์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และหากเราคือหนึ่งในร้อยของโครงการ จะมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Bitkub, True หรือ Shopee หรือแม้กระทั่งไปมีโอกาสไปฝึกงานต่างประเทศอีกด้วย

ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาตัวเอง และเป็นอาวุธสำคัญติดตัวไปในอนาคต