3 ผลงานร่วมวิจัยซินโครตรอน-ไลอ้อน คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติเจนีวา

ดร.ศิริวรรณ ณะวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า นายชูชีพ อภิรักษ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคณะจากบริษัทไลอ้อน พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คือ ดร.ศิริวรรณ ณะวงษ์ และ ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร ได้ร่วมจัดแสดง และนำเสนอผลงานที่ร่วมพัฒนาระหว่างสถาบันฯ และบริษัทไลอ้อน ภายในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ที่สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลชั่นมามาคาระที่ใช้แสงซินโครตรอนตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง และคุณภาพของโลชั่น ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำ และเจลล้างหน้าโชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ที่มีส่วนผสมของเมล็ดมะไฟจีน ซึ่งศึกษาโครงสร้างโมเลกุลด้วยแสงซินโครตรอน และยาสีฟันซอลส์ คิง เฮิร์บ ซึ่งผสมสารสกัดจากใบโมโรเฮยะที่มีสมบัติเป็นพรีไอติก โดยใช้แสงซินโครตรอนศึกษาการส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดี และควบคุมจุลินทรีย์ไม่ดีภายในช่องปาก ภายในงานมี 1,468 ผลงานจากทั่วโลกเข้าร่วมแสดง และประกวดผลงาน ซึ่งมีผลงานจากประเทศไทยกว่า 200 ผลงาน

นายชูชีพ อภิรักษ์ กล่าวว่า ผลงานทั้ง 3 เรื่องที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ผลิตภัณฑ์โลชั่นมามาคาระ ส่งประกวดในชื่อ Mama Kara Baby Lotion: Skin Barrier Technology for Holistically Skin Care ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำและเจลล้างหน้าโชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ส่งประกวดในชื่อ Skin Microbiome Functionalized by Combination of Upcycling Local Domestic Plants in “Skin Solution Series Products” ได้รางวัลเหรียญเงิน และยาสีฟันซอลส์ คิง เฮิร์บ ส่งประกวดในชื่อ Advanced prebiotic herb from sustainable approach for oral microbiome in Concentrated Herbal Toothpaste. ได้รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special prize โดยได้คะแนนโหวตจากกลุ่มผู้จัดแสดงผลงานประเทศเวียดนาม