อธิการบดี มธบ.เปิดบ้านต้อนรับ ซีโอโอ The Sandbox แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงระดับโลก

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ภายหลัง มธบ.ปักธงนำเรื่องการพัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่นในด้าน Metaverse เป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของไทย ทั้งยังพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจระบบนิเวศ Web3 ผ่านทาง Metaverse Campus แบบไร้ขีดจำกัดบนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมหาวิทยาลัยได้เลือก The Sandbox Metaverse platform เป็น Metaverse แรกที่จะให้นักศึกษาได้เข้าไปทำความรู้จักโลกใหม่นี้ ซึ่งไม่นานมานี้ เซบาสเตียน บอร์เกต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) จาก The Sandbox มาเยือน มธบ.และร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ โดยเป้าหมายของ มธบ.คือมุ่งทำให้นักศึกษารู้จัก และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ Web3 technology ซึ่งเป็นเทรนด์แห่งอนาคต ผ่านการพัฒนา Metaverse Campus

ดร.ดาริกากล่าวอีกว่า โดย มธบ.เริ่มต้นจากการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทยที่มอบปริญญาบัตร NFT ให้บัณฑิต ตามด้วยการมอบ NFT Avatar ให้นักศึกษาในปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้น และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (Student Engagement) กับทางมหาวิทยาลัย ด้วยเล็งเห็นว่า การมอบ NFT จะผลักดันให้นักศึกษาเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการใช้งาน Wallet รู้จักบล็อกเชน เข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และอีกหลายเทคโนโลยีที่อยู่รายล้อม และเชื่อว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าใหม่ๆ จากการจับมือกับ The Sandbox

“ปีนี้สิ่งที่จะได้เห็นคือ DPU Metaverse Campus แพลตฟอร์มที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web3 ซึ่งเป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนผ่านการศึกษาแบบเดิมไปสู่ EdTech และ Edutainment ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในโลก Digital และ Physical ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์รูปแบบใหม่ เช่น ใช้ NFT รับคะแนนสะสม (Point) นำคะแนนไปสร้าง หรือเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ Avatar ที่อยู่ใน D.OASIS บน The Sandbox จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และยังนำไปแลกของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ตั๋วภาพยนตร์ ฯลฯ ได้อีกมากมายในอนาคต” ดร.ดาริกา กล่าว

ดร.ดาริกากล่าวอีกว่า การมาเยือน มธบ.ของทีม The Sandbox ผู้บริหาร The Sandbox ได้ไปร่วมชมผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ของนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มธบ.ที่ ANT Experience ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือ VoxEdit บนแพลตฟอร์ม The Sandbox ทั้งนี้ หลายๆ อย่างที่ทำคงเห็นแล้วว่า จริงจังกับการสร้าง Web3 Ecosystem ที่สำคัญยังปรับแก้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของทุกคณะ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ Technology ใหม่ๆ ที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในอนาคต เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน, สกุลเงินดิจิทัล, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, การออกแบบงานดิจิทัล โดยนักศึกษาสามารถคิดโปรเจกต์ สร้างเกม ออกแบบคาแรกเตอร์ สรรค์สร้างสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ทาง Metaverse Campus ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการขับเคลื่อน และส่งต่อองค์ความรู้ผ่านวิทยาลัย ANT ไปสู่ The Sandbox Metaverse”

เซบาสเตียน กล่าวว่า ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ รู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นการเตรียมบุคลากรสู่อนาคตของสถาบันการศึกษาไทยอย่าง มธบ.ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web3 เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ของประเทศ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เรามีพาร์ตเนอร์ในไทยแล้ว 20 ราย แบ่งเป็น 6 สตูดิโอ กับ 14 แบรนด์ท้องถิ่น โดยมองว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหาร ความบันเทิง กีฬา แฟชั่น และสามารถโชว์สิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกได้ แม้ไม่ใช่ทุกประเทศที่สนใจจะมา Collaboration กับไทย แต่ The Sandbox เล็งเห็นศักยภาพ และโอกาสที่ไทยจะโดดเด่นด้าน Metaverse ในระดับภูมิภาค

“ทิศทางของเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจ จะขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้ ไม่ช้าก็เร็ว และใครทำก่อน รู้ก่อน ย่อมได้เปรียบ จะเห็นว่ามีการพัฒนา และทดลองทำ Metaverse มากมายในปัจจุบัน ทำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ โมเดลธุรกิจใหม่เกิดขึ้น สำหรับการพัฒนา Metaverse ต้องอาศัยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (learning by doing) ซึ่งบางครั้งอาจล้มเหลว บางครั้งเป็นได้แค่การทดลอง บางครั้งอาจทำแล้วได้สิ่งที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เว็บส่วนใหญ่ยังเป็น Web1 และ Web2 หากใครเข้า Web3 ก่อนก็จะยิ่งได้เปรียบ และจะยิ่งดีถ้าโพสิชันนิงตัวเองว่าจะเป็น Web3 ได้ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า เพราะเมื่อเทคโนโลยี Web3 ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จะนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก” เซบาสเตียน กล่าว