ว.แพทย์บูรณาการ จัดประชุมระดับชาติ กระตุ้นคนไทยดูแลสุขภาพเชิงรุก

ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า กระแสรักสุขภาพของคนไทยนับจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมความงามและสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจอาหารเสริม สถานบริการด้านความงาม และศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเทรนด์สุขภาพที่ว่าด้วยการป้องกันโรคเชิงรุกด้วยศาสตร์ชะลอวัย การดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยศาสตร์ชะลอวัย เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยม และเติบโต เพราะไม่มีใครอยากเจ็บป่วย โดยเริ่มต้นได้จากการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดตามศาสตร์ชะลอวัย เพื่อเห็นแนวโน้ม และสามารถพยากรณ์ถึงโรคที่มีโอกาสเกิดได้ในอนาคต ซึ่งการนำผลตรวจเชิงรุกเหล่านี้มาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ที่แตกต่างจากที่ผ่านมา ได้แก่ การรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ รวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี

ผศ.ดร.นพ.พัฒนากล่าวอีกว่า จากแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ DPU Wellness Summit 2023 H.E.A.T International Anti-Aging Congress Proactive Anti-Aging: Anticipate Health Risks to Promote Healthspan ครั้งที่ 7 มีเป้าหมายเพื่อจุดประกายแนวคิดคนในสังคมให้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยการรู้ทันโรคก่อนเจ็บป่วย รวมถึง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามให้ขยายตัว วันที่ 17-19 สิงหาคม อัดแน่นไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านสุขภาพและความงาม ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมทั้ง ความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพแบบ Wellness โดยมีนักวิชาการจากต่างประเทศ 15 ราย เข้าร่วมงาน มีหัวข้อบรรยายมีความน่าสนใจมากมาย

“นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามจากต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้วประมาณ 100 คน ในขณะที่การตอบรับเข้างานมากถึง 400 คนมาจากในประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยวิทยากรในประเทศ เช่น ผศ.นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มธบ. นพ.อรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร เจ้าของเพจ “อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ” และ Medical Director of Health Focus Clinic ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มธบ. ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟีโน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข.และ นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ น.ส.ชวนัสก์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคม สปาแอนด์เวลเนสไทย” ผศ.ดร.นพ.พัฒนากล่าว

ผศ.ดร.นพ.พัฒนากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ในหัวข้อ Anti-aging, Spa and Healthcare, Nutrition and Supplementation, Hospital and Medical Care, Complementary and Alternative Medicine, Thai Traditional and Herbal Medicine, Hotel and Tourism, Science and Technology, Community and Social Enterprise และ Fine Art and Culture เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของคนในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ผู้นำเสนอผลงานสามารถเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล รางวัลที่ 1 มูลค่า 8,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 3,000 บาท เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน