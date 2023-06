มฟล.จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ผศ.มัชฌิมา นราดิศร’ อธิการบดี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตลอดจนนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีการ

พิธีการประกอบด้วย พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ, พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่หอประชุมสมเด็จย่า

สำหรับพิธีสถาปนาอธิการบดี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รักษาการแทนรองอธิการบดี อ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดี มฟล. ผศ.ดร.มัชฌิมา รับสนองพระบรมราชโองการ และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีอย่างเต็มความสามารถ และจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ และศักดิ์ศรีของความเป็น มฟล.ตลอดไป จะยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้างคน และสานต่อเจตนารมย์การจัดตั้ง มฟล.เพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนา มฟล.ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

จากนั้นพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา และ ศ.พิเศษ ดร.วันชัย แสดงความยินดี และสวมสังวาลประจำตำแหน่งอธิการบดีให้ ผศ.ดร.มัชฌิมา

ประวัติโดยย่อ ผศ.ดร.มัชฌิมา สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Agriculture จาก The University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย Doctor of Philosophy University of Adelaide, ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2542 ถึงปัจจุบัน และยังเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญเป็น ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล.รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.และรองอธิการบดี มฟล.