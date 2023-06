ธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่วิชาการ ส่งเสริมการใช้ปรัชญาสังคมศาสตร์ จัดประชุมนานาชาติ 22-24 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการจัดประชุมนานาชาติเอเชียส่งเสริมความรู้ผ่าน งานวิจัยด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประธานการจัดการประชุมเครือข่ายทางปรัชญาสังคมศาสตร์แห่ง เอเชีย (Asian Network for the Philosophy of the Social Sciences – ANPOSS) กล่าวถึงที่มาของการจัดประชุม วิชาการนานาชาติว่านับแต่การศึกษาทางสังคมศาสตร์ได้ตั้งรากฐานในประเทศไทยภายใต้บริบทหลังสงครามโลกครั้งที่สอง วงการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทยได้ผลิตผลงานทางวิชาการจำนวนมาก ที่พยายามทำความเข้าใจ ปรากฏการณ์ในสังคมไทย เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีตะวันตกและกระแสหักเหทางวิชาการต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนา ความรู้ในสาขาวิชาหลากหลาย ทั้งเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ แต่ก็พบว่างานศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในประเทศ ไทยในระดับที่จะพัฒนาเป็นข้อถกเถียงทางทฤษฎีและปรัชญายังมีอยู่จำกัด และยังคงขาดแคลนในประเทศไทย

ประธานการจัดการประชุมเครือข่ายทางปรัชญาสังคมศาสตร์แห่งเอเชียกล่าวต่อว่าการเข้าใจพื้นฐานทางปรัชญา และทฤษฎี เป็นส่วนสำคัญในการทำให้นักวิชาการรู้เท่าทันขอบเขตข้อจำกัดของความรู้ที่มีอยู่ และสามารถพัฒนาความรู้ และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักวิชาการมองเห็นองค์รวม และ

จุดเชื่อมร้อยของปรากฏการณ์ จนก่อให้เกิดบทสนทนาข้ามศาสตร์และข้ามสาขาวิชาการได้ ที่ผ่านมาแวดวงวิชาการทาง สังคมศาสตร์ในระดับนานาชาติจึงให้ความส ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสนทนาทางปรัชญา และมีการสร้างเครือข่ายทางปรัชญาสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าว

ด้าน รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมฯ กล่าวว่า ANPOSS เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีนักปรัชญาคนสำคัญในระดับโลก และนักปรัชญาของประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสนทนาทางปัญญาและการวิจัยทาง ปรัชญาสังคมศาสตร์ในเอเชีย กล่าวคือสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายเชิงวิชาการระหว่างนักปรัชญาและนักสังคมศาสตร์ใน ภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล โดยที่ผ่านมาได้แสวงหาความร่วมมือ กับสมาคม วารสาร และสมาคมวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบทสนทนาข้ามสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ทำให้นักวิชาการหลากหลายสาขาสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้กว้างขวาง โดยมีการจัดประชุม ทางวิชาการทุกสองปี รวมถึงมีการคัดเลือกบทความดีเด่นจากการประชุมเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Philosophy of Social Sciences ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล Scopus Q1 อีกด้วย

รศ.ดร.ยุกติกล่าวว่า สำหรับปีนี้การประชุมนานาชาติจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของ ANPOSS และความร่วมมือในระดับบุคคลและสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย ทางวิชาการกับนักวิชาการด้านนี้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุม ได้แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยก ำหนดจัดการประชุมในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“นอกเหนือจากการนำเสนอผลการวิจัยที่น่าสนใจแล้ว ปีนี้เวทีวิชาการ ANPOSS ยังได้รับเกียรติจาก Professor Daniel Little ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจาก University of Michigan – Dearborn มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “Rethinking Ontological Individualism” ในวันที่ 22 มิถุนายน ส่วนวันที่ 24 มิถุนายน จะเป็นการประชุมเครือข่าย ปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1 ในชื่อการประชุม TNPOSS ซึ่งนับเป็นความพยายามก้าวแรกในการสร้างเครือข่าย วิชาการสำหรับนักวิชาการในประเทศที่สนใจปรัชญาสังคมศาสตร์ในการทำความเข้าใจปรากฎการณ์ของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม” รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ กล่าว