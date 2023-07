หุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มจพ.คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก ปี’66 ครองแชมป์สมัยที่ 9

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มจพ.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World RoboCup Rescue 2023 ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม ณ เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส ที่ผ่านมา คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี 2566 World RoboCup Rescue 2023 เป็นสมัยที่ 9 ให้กับ มจพ.และเป็นสมัยที่ 10 ให้กับประเทศไทย ได้สำเร็จ พ่วงอีก 2 รางวัล ได้แก่ BEST IN CLASS MOBILITY (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก) และ BEST IN CLASS MAPPING (รางวัลการทำแผนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก) อย่างสมศักดิ์ศรี โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ทีม จาก 11 ประเทศทั่วโลก อาทิ อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน ออสเตรีย ตุรกี เม็กซิโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้ และไทย