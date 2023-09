เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ  ถวายรายงานปธ.เลขาธิการเถรสมาคมกัมพูชา เตรียมงานธรรมยาตราครั้งที่3 

เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ถวายรายงาน ปธ.เลขาธิการเถรสมาคมกัมพูชา เตรียมจัดงานธรรมยาตราครั้งที่3

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อที่ 31 สิงหาคม ที่วัดโบตุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ กัมพูชา สมเด็จพระพุทธชัยมุนีเขมสรณ์ ประธานสำนักเลขาธิการเถรสมาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และเจ้าชายแห่งพนมเปญ มอบโอกาสให้ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ H.E Dr. Neak Sambo , Secretary of State, Ministry of Cults and Religions.รัฐมนตรีช่วยกระทรวงธรรมการ และศาสนา ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย Mr. Houng Daramony กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กัมพูชา เข้ากราบถวายความเคารพ และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันพระ

โอกาสนี้ ดร.สุภชัย ถวายรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานธรรมยาตราครั้งที่ 3 มหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะจากชมพูทวีป มายัง 2 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วยประเทศไทย และกัมพูชา ตามคำอาราธนาจากรัฐบาลไทย เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้กราบสักการะ และเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการเสด็จฯขององค์พระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานพรโปรดพุทธศาสนิกชนใน 2 ประเทศ หลังจากว่างเว้นไปเกือบ 1 ศตวรรษ ทีไม่เคยเสด็จมายังอนุภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ก่อนกราบลา เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชัยมุนีเขมสรณ์ ดร.สุภชัย นำคณะถวายรูปปั้นพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ หนังสือธรรมยาตรา พร้อมเครื่องสังฆทาน เพื่อสั่งสมอริยทรัพย์ และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับงานธรรมยาตราฯ ครั้งนี้จะจัดขึ้นราวปลายปีนี้ โดยผู้แทนรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อม พระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานให้ประชาชนได้ถวายสักการะทีประเทศไทยเป็นลำดับแรก จากนั้นจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกำหนดการและรายละเอียดอยู่ระหว่างการหารือเตรียมการ เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติการรับเสด็จอย่างสมพระบารมี