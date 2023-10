‘มบส.’ เปิดใช้งานระบบERPเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ทางสำนักคอมพิวเตอร์ ของมบส. จะเปิดให้ใช้งานระบบ ERP ซึ่งระบบ BSRU-ERP เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ มหาวิทยาลัยได้นำมาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านไอทีของมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อ งบประมาณ ต้นทุน และการรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีความโดดเด่นในด้านการประมวลผลอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ อันจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำให้การทำงานครอบคลุมทุกด้าน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การพัฒนาและนำระบบ BSRU-ERP มาใช้เพื่อผลักดัน มบส.ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization For Educational And Learning Reform) ประกอบด้วย 3 ประเด็นการปฏิรูป ได้แก่ 1.การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP) 2.ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data For Education) และ 3.การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (Media Literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning How To Learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกามารยาทและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตด้วย