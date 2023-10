ม.อ.ระดมนักวิชาการรางวัลโนเบล ร่วมปาฐกถาพิเศษ ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนา ม.อ.ในปี 2566 ม.อ.ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) เชิญนักวิชาการที่ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) ร่วมจัดปาฐกถาพิเศษภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ แบ่งปันแนวคิด และประสบการณ์หลากหลายด้านวิชาการ ทั้งวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เภสัชศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้ให้แก่ครู นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ผศ.ดร.นิวัติกล่าวต่อว่า การปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ ม.อ.จัดขึ้นโดยความร่วมมือหลากหลายคณะด้วยกัน ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้นเปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ Spreading peace through science and commerce in emerging economies โดย Dr. Sir Richard J. Roberts รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อ The importance of science for peace-building โดย Prof. Takaaki Kajita รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ Personalized medicine renovation: Are we going to cure all diseases and at what price โดย Prof. Aaron Ciechanover รางวัลโนเบลสาขาเคมี นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการปาฐกถาพิเศษขึ้นภายใต้หัวข้อ The prospects for global financial stability โดย Prof. Robert F. Engle III รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ บรรยายภายใต้หัวข้อ The role of basic science in biotechnology โดย Prof. Randy W.Schekman รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ สำหรับปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 27 มีนาคม 2567

“เวทีปาฐกถาในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ ม.อ.ที่ได้รับเกียรติจากนักวิชาการระดับโลกได้รับรางวัลโนเบลในหลากหลายสาขามาร่วมบรรยาย ซึ่งเป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ในเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ สนับสนุนทางวิชาการให้นักศึกษา และบุคลากร นำไปต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างนักวิทยศาสตร์หน้าใหม่ของไทยสู่ระดับสากล” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว