25 ปี มฟล.เดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในการรายงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ว่า มฟล.ครบรอบ 25 ปี ได้ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ และด้านการบริการสุขภาพ และได้ดำเนินงานโดยยึดหลัก New Different Better ทำในสิ่งใหม่ แตกต่าง และดีกว่า จึงทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น The University for Well-being and Sustainable Future

ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าวอีกว่า โดยมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมยืนยันเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี Growth mindset, Life-long learners, Well-being skills เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ต้องการกำลังคนที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง โดยมีกรอบความคิดแบบเติบโตที่ต้องมีความเชื่อว่าความสามารถ หรือศักยภาพพัฒนาได้ และคนที่จะเท่าทันความเปลี่ยนแปลง จะต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้ หรือทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ

“โดยขับเคลื่อนผ่านการพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคต มุ่งเน้นในการพัฒนากำลังคนที่เป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ที่มีความเก่งความรู้ คู่ความดี และมีความสุข วิจัยเพื่อสร้างคุณค่า มุ่งหวังในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านการดำเนินงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับความเจริญรุ่งเรือง บูรณาการทุนวิชาการกับทุนท้องถิ่น บริการวิชาการให้สังคมและชุมชน สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ผ่านการใช้บริการด้านสุขภาพโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างคุณค่าเพิ่มในอนาคตอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าว

ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อรวบรวมพืชที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจรในพื้นที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึก และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานยุคใหม่ อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ มีคณะทูตานุทูต และผู้แทนจาก 12 ประเทศ เมียนมา ภูฏาน มัลดีฟ ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ ไนจีเรีย ลาว ออสเตรเลีย อินเดีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย อเมริกา อิหร่าน บอตสวานา เข้าร่วม

ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระราชทานของที่ระลึกแก่ มฟล.โดยมี H.E. Mr.Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจนทร์ภูฏานประจำประเทศไทย เป็นผู้อัญเชิญมอบให้แก่ มฟล.อีกทั้ง Mr.Nawabzada Jamal Raisani รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา เยาวชนและวัฒนธรรม แห่งรัฐโบโลจิสถาน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ศิษย์เก่า มฟล.กล่าวแสดงความยินดีผ่านวีดิทัศน์