ว.นานาชาติ จับมือ 2 มหา’ลัยชั้นนำ อังกฤษ-นิวซีแลนด์ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาคีสัมพันธ์ และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (IC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยนานาชาติ มธบ.ลงนามความร่วมมือกับ University of Sunderland ประเทศอังกฤษ และ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ จัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา หรือ Double Degree ในระดับปริญญาตรี โดยมี Miss Grace Chong ผู้แทนจาก University of Sunderland นักเรียน และคณาจารย์จาก Saint John Mary International School ส่วนผู้แทนจาก University of Otago มี Miss Tan Le พร้อมด้วย น.ส.จารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมในพิธีลงนาม

ผศ.ดร.ศิริเดชกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ความร่วมมือกับ University of Sunderland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับที่ 49 จากการจัดอันดับของ Guardian University Guide ปี 2024 นั้น ได้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรศิลปกรรม สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเรียนที่อังกฤษ หรือเรียนในไทย เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ ทั้งจาก มธบ.และ University of Sunderland

“ส่วน University of Otago เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ อยู่ในลำดับ 47 ของโลก ด้าน QS Sustainability และลำดับ 206 ของ QS World ในปี 2023 โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ DPU ในหลักสูตร Dual Degree นี้ ภายหลังจบหลักสูตรจะได้รับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งจาก มธบ.และ University of Otago โดยเรียนที่ มธบ. 2 ปีครึ่ง และเรียนที่ University of Otago อีก 1 ปีครึ่ง โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีแผนจะขยายความร่วมมือ Dual Degree ไปยังหลักสูตรต่างๆ รวมถึง ระดับปริญญาโท เพื่อสร้างโอกาสการเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วย” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว