ศธ.ชวนนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศธ.ชวนนักเรียนหญิง 11-20 ปี ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และโฆษกศธ. เปิดเผยว่า ศธ.ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดส ใน 100 วันให้หญิงไทยอายุ 11 – 20 ปี ตามนโยบายมะเร็งครบวงจรของ สธ. กิจกรรม Kick Off การรณรงค์สร้างภูมิ HPV นักเรียนไทยสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง “Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines” ประเดิมฉีดกลุ่มนักเรียนหญิงในสถานศึกษานำร่องที่โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยการขับเคลื่อน Quick Win 100 วันแรก จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วย และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคต ตามสโลแกน สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง หรือ Women Power No Cancer

โฆษกศธ. กล่าวต่อว่า ล่าสุดยอดสะสมถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มียอดการฉีดสะสมแล้ว 163,160 โดส โดย 10 จังหวัด ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร นครพนม ตราด ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ พังงา และอำนาจเจริญตามลำดับ

“ศธ.จึงขอให้โรงเรียนทุกแห่งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของการติดเชื้อ HPV ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ และเชิญชวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนตามกำหนด ตลอดเดือนพฤศจิกายนอย่างทั่วถึง”นายสิริพงศ์กล่าว