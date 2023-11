สมาคมนักเรียนไทย-จีน รวมเครือข่ายรุ่นใหม่ จัดค่ายส่งเสริมความร่วมมือเทคโนโลยี

ความร่วมมือของหนุ่มสาวไทย-จีน สมาคมนักเรียนไทย-จีน รวมเครือข่ายรุ่นใหม่ จัดค่าย Young BRI 2023 (Winter)ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

สมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS ICCB) จัดกิจกรรมโครงการ “Young BRI 2023 (Winter) มิติใหม่สัมพันธ์ไทย-จีน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รวมนักเรียนนักศึกษาไทย-จีนกว่า 60 คน เข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ที่ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินท์ สีลม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิากยน โดยโครงการกิจกรรมดังกล่าวนั้น ได้รับการสนับสนุนโดย สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย และร่วมจัดโดยสมาคมนักศึกษาและนักวิชาการจีนแห่งประเทศไทย (CSSAT)

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนของค่าอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ กิจกรรมสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมประกวดแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง และกิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่ม

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการบรรยายนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาของจีนยุคใหม่กับโอกาสของเยาวชนไทย” และ ดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ CAS ICCB บรรยายในหัวข้อ “การทูตวิทยาศาสตร์ในความสัมพันธ์ไทย-จีน”

โดยในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่นั้น ทางคณะผู้จัดได้พาไปดูความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เรียนรู้การทำงานของเตาปฏิกรฟิวชั่น TT-1 (Thailand Tokamak l) ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์แห่งแรกในอาเซียน



นอกจากนี้ยังไปที่สวนนวัตกรรม Summer Lasalle Innovation park กทม. รับฟังประสบการณ์จากตัวแทนบริษัท Ocean Sky Network Co.,Ltd. : Online Marketing Analysis , Mettler-Toledo (Thailand) Co.,Ltd. : Production and service for measuring instruments for lavatories , Cosmax (Thailand) Co.,Ltd. : ODM Manufacturer for K-beauty and health products และเดินชมพื้นที่ของสวนนวัตกรรมในบรรยากาศสบาย ๆ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่ม และกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม และสานสัมพันธ์มิตรภาพของนักเรียนนักศึกษาไทย-จีน ซึ่งออกแบบโดย นางสาวธนธร ศิระพัฒน์ อุปนายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน และกิจกรรมแสดงความสามารถผ่านการประกวดร้องเพลงจีนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “พระจันทร์” อันเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากเทศกาลวันไหว้พระจันทร์

กิจกรรม 3 วัน 2 คืนผ่านไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ไทย-จีน และภาพรวมของความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : Belt and Road Initiative (BRI) ที่สำคัญ ยังเป็นพื้นที่ให้เหล่านักเรียนนักศึกษาชาวไทยและชาวจีนได้มารู้จักกัน แลกเปลี่ยนและสร้างมิตรภาพกันผ่านกิจกรรมที่ออกแบบโดยสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ร่วมจัด



นายสรวง สิทธิสมาน นายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในรูปแบบของสมาคมนักเรียนไทย-จีน จะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่าน Session การบรรยายเนื้อหาสาระ รวมถึงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ อันจะเป็นโอกาสในการต่อยอดวิชาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายของสมาคมฯ เพราะฉนั้นเป้าหมายของเราไม่เพียงต้องการที่จะจัดกิจกรรมให้สนุก ให้คนมาร่วมเยอะ ๆ ให้มีวิทยากรเจ๋ง ๆ มาบรรยาย เรายังต้องการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทย-จีน สร้าง Topic ที่น่าสนใจให้พวกเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน สร้างเวทีให้พวกเขาได้ปลดปล่อยพลังงานและความสามารถ

เพราะฉนั้น ผลสำเร็จของการทำกิจกรรมสำหรับพวกเราไม่ได้วัดแค่ตัวเลขของผลผลิต เรายังให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ภายหลังจากจบกิจกรรม อาทิ การที่น้อง ๆ นัดรวมตัวกันไปเที่ยว ไปกินข้าว ไปตีแบตฯ ไปติวหนังสือ ฝึกใช้ภาษา หรือตั้งกลุ่มไลน์ ฟอลโลวกันบนโซเชียลมีเดีย นัดกันไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะจัดโดยสมาคมฯ หรือไม่ก็ตาม หรือแม้กระทั่งจะคบหาเป็นแฟนกันในอนาคต ผมก็คงจะภูมิใจที่จัดกิจกรรมให้คนได้มาพบรักกันครับ

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนถึงม็อตโต้ ของสมาคมนักเรียนไทย-จีน ที่ว่า “เราคืออนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน” ซึ่งก็หมายถึงการที่คนรุ่นใหม่ชาวไทย ก็เป็นอนาคตของประเทศไทย คนรุ่นใหม่ชาวจีน ก็เป็นอนาคตของประเทศจีน การที่คนรุ่นใหม่ชาวไทยมารู้จักกับคนรุ่นใหม่ชาวจีน นั่นก็คือ “อนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน” เราพยายามจะทำตรงนั้น ซึ่งก็เป็นจุดยืนในการทำงานของสมาคมนักเรียนไทย-จีน นั่นเอง