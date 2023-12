สพฐ. จับมือศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ เปิดระบบวัดผล Language Cert เพิ่มทางเลือกน.ร.-น.ศ. เริ่มนำร่องก.พ.67

นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ ศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Elite Exam Center ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดระบบการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ Language Cert และแถลงข่าวจัดตั้ง Elite Exam Center เพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนไทย ทั้งนี้ LanguageCert เป็นระบบทดสอบและวัดระดับความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่สอบครอบคลุมทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ซึ่งออกแบบจากกลุ่มประเทศยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ซึ่งมีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่นเดียวกับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยกันดีอย่าง TOEFT และ IELTS ซึ่ง LanguageCert เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการจะสอบเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่จะทำงานในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึงการสอบวัดผลได้ง่าย สะดวกและประหยัด

“LanguageCert ได้การรับรองระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา บริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลก อาทิ University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College london, The University of Manchester, Birmingham City University, University of Nottingham และ University of Exeter ขณะที่ในระดับประเทศไทย ก็ได้การรับรองจาก สพฐ. และ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ” นายกมล กล่าว

ด้าน นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ Elite Exam กล่าวว่า LanguageCert เป็นระบบแพลตฟอร์มการสอบวัดระดับที่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีศูนย์สอบมากกว่า 10,000 แห่ง ใน 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรับผลประกาศเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และตราประทับดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ถึง 10วัน หรือผู้สอบจะเลือกรับใบรับรองแบบฉบับพิมพ์หลังจากประกาศผล โดยใบประกาศนียบัตรนี้ได้รับการยอมรับจากองค์กรนานาชาติในกว่า 80 ประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของ Ofqual

“จุดเด่นของ ระบบ LanguageCert จะมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับผู้สมัครสอบในการเลือกรูปแบบของการสอบว่าจะนำผลไปใช้ในระดับใด ทำให้ง่ายกว่าระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่สามารถนำไปเทียบผลระหว่างกันได้ นอกจากนี้ตัวข้อสอบสอบที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียนระดับมัธยม ระดับมหาวิทยาลัย หรือประชาชนทั่วไป ที่สำคัญสามารถสอบผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ HCEC ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กระจายทั่วประเทศ 14 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะเริ่มสอบครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2567”นายนรเสฏฐ์ กล่าว