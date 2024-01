‘บิ๊กอุ้ม’ จี้ สพฐ. เดินหน้า ค้นหาเด็กนอกระบบ ดึงกลับเข้าเรียน เข้มมาตรการป้องกันทุจริต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. โดยมีผู้บริหาร สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม ผ่านระบบยูทูบ ว่า สิ่งที่อยากมาเน้นย้ำคือ 3 ท. ทำดี ทำได้ ทำทันที เรื่องใดที่ดีมีประโยชน์ก็อยากให้ทำทันที รวมถึงการให้ข้อแนะนำต่างๆ ตนเชื่อว่าความคิดและข้อแนะนำต่างๆ จากทุกคนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึงขอเน้นย้ำนโยบาย เรียนดี มีความสุข ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหมายถึงการทำอะไรสักอย่างขอให้มีความสุขที่จะทำ ถ้าไม่มีความสุข ขอให้บอก จะจัดสรรให้อยู่ในที่ที่มีความสุข มีความอยากที่จะทำ

ทั้งนี้ เชื่อว่าถ้าทุกคนมีความสุข จะส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น รวมถึงขอฝากให้ไปดูว่า จะทำอย่างไรเพื่อลดภาระครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการปฏิบัติงานประจำ ขอให้เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด

พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันดำเนินการตามนโยบายเรียนดี มีความสุข นโยบายการศึกษา ถ้าขาด สพฐ.ก็ไม่อาจจะดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผล ถึงกระแสสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตาม อย่าไปหวั่นไหว เพียงแต่ต้องรับฟัง และนำมาเป็นแนวทางปรับปรุง ระมัดระวัง การทำงาน สพฐ. และ ศธ.เป็นองค์กรที่ใหญ่ เชื่อว่าน่าจะมีเดอร์เตอร์ (ดร.) ที่สุดในองค์กร เชื่อว่า หากพวกเราช่วยกันดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เชื่อว่าการศึกษาของเราคงจะมีการพัฒนาขึ้น โจทย์ที่จะต้องดำเนินการคือ ทำอย่างไรจะให้เด็กนักเรียน และเยาวชนโตขึ้นไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทย ในวันนี้คงต้องทำอย่างไรให้นักเรียนอยากมาเรียน อยากมาโรงเรียน

“สิ่งที่ต้องทำอีกเรื่องที่เป็นนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คือช่วยกันค้นหาเด็กที่หลุดออกนอกระบบที่ไม่ได้เรียนให้กลับเข้ามาเรียน ทำอย่างไรให้นักเรียนผ่านการศึกษาภาคบังคับกันทุกคน ผมเข้าใจว่าเป็นความเหนื่อยยาก ซึ่งคงต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กออกนอกระบบการศึกษา ก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ดังนั้นคงต้องหาวิธีการ ซึ่งในส่วน ศธ. เองพยายามตอบโจทย์นี้โดยจัดทำแพลตฟอร์ม any where any time เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แต่เมื่อระบบยังไม่พร้อมก็ข้อความร่วมมือ ช่วยค้นหาเด็กให้กลับมาเรียนรวมถึง การช่วยเหลือเด็กพิเศษต่าง ๆ ด้วย ก็ต้องช่วยกันดำเนินการ” รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าว

พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สพฐ.ได้นำเสนอการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า มีเรื่องต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี เป็นที่น่าชื่นชม เช่น การลดภาระครู ที่มีการเพิ่มคะแนนครูคืนถิ่น และมีการปรับลดการดำเนินการต่างๆ ในการประเมิน หรือเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการใช้ธุรการร่วม หรือทางเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยจะมีการจัดประกวดโรงเรียน The Best of The Best 183 โรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ซึ่ง DLTV เป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งสามารถช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกล หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้ง 100% ซึ่งตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จะมาติดตามการดำเนินการ เพื่อมาประชุมปรับปรุงให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันมากขึ้น

ในการประชุมได้มีการกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารก็ให้ความสำคัญ เช่น กรณีปัญหาอาหารกลางวันเด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.ไปติดตามในพื้นที่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีอยู่มากมาย และมีข้อจำกัดเยอะมาก ซึ่งจากที่ได้รับฟังรายงานแล้วยอมรับว่า เป็นความเหนื่อยยากของครูและผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็ได้ขอใช้เวทีการประชุมวันนี้ส่งกำลังใจไปถึงครูและผู้บริหารการศึกษาพิเศษทุกโรงเรียน ที่อาจจะเสียกำลังใจ หรือท้อใจเวลาโรงเรียนในกลุ่มการศึกษาพิเศษเกิดปัญหา ซึ่งอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ เพราะฉะนั้นขอให้รอดูข้อเท็จจริงก่อนแล้วมาหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป