สื่ออินเดีย ตีข่าว ‘สงกรานต์ไทย’ สุดยอดเทศกาลโลก วธ.เตรียมทำเพลงเวอร์ชั่นอังกฤษ

เสริมศักดิ์ ปลื้มสื่ออินเดียยกย่อง “สงกรานต์ในประเทศไทย” 1 ใน 9 เทศกาลสุดยอดระดับโลก เตรียมจัดงานสงกรานต์ ทั่วประเทศยิ่งใหญ่ พร้อมทำเพลง “เริงสงกรานต์” เวอร์ชั่นอังกฤษ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ วธ.มีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกของ วธ. ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันให้ประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

และล่าสุดเป็นที่น่ายินดีที่ หนังสือพิมพ์ Times of India สื่อเจ้าใหญ่ของอินเดียเผยแพร่บทความ “เทศกาลวัฒนธรรมทั่วโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือน (Cultural Events Around the World Worth Travelling For)” ทางเว็บไซต์ https://timesofindia.indiatimes.com/travel/web-stories/cultural-events-around-the-world-worth-travelling-for/photostory/107758195.cms

โดยยกย่อง 9 เทศกาลวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ที่มอบประสบการณ์แสนพิเศษให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง เชื่อมต่อ และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลก สร้างความทรงจำที่ล้ำค่า และเปิดโอกาสให้ผู้ไปเยือนได้ซึ้งกับความสวยงามของวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย

1.เทศกาลสงกรานต์ ประเทศไทย 2.เทศกาลโฮลี (Holi) ประเทศอินเดีย 3.เทศกาลออคโทเบอร์เฟสต์ (Oktoberfest) ประเทศเยอรมนี 4.เทศกาลมาดิกราส์ (Mardi Gras) รัฐนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา 5.เทศกาลวันแห่งคนตาย (Day of the Dead) ประเทศเม็กซิโก 6.เทศกาลกิอง (Gion Matsuri) ประเทศญี่ปุ่น 7.เทศกาลวิ่งวัวกระทิง (Running of the Bulls, San Fermin Festival) ประเทศสเปน 8.เทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival) ไต้หวัน และ 9.เทศกาลชมซากุระ (Cherry Blossom Festival) ประเทศญี่ปุ่น

นายเสริมศักดิ์กล่าวต่อว่า บทความของหนังสือพิมพ์ Times of India ได้ยกให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่แบบดั้งเดิมของไทย เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานที่ผู้คนสามารถเล่นสาดน้ำกันบนถนนและสังสรรค์กันในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ และยกย่องให้เป็นเทศกาลระดับโลกที่ควรค่าแก่การตีตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมสักครั้งในชีวิต เทียบเคียงได้กับเทศกาลโฮลีของอินเดีย ออคโทเบอร์เฟสต์ของเยอรมนี เทศกาลกิองของญี่ปุ่น ฯลฯ สำหรับประเทศไทย จะจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ในช่วงเดือนเมษายน 2567 ทั้งในกรุงเทพฯ และทุกภูมิภาคในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกร่วมงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทย

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าว ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 104,872,000 บาท (134,872,000-30,000,000) เพื่อดำเนินโครงการ Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 นั้น ในส่วนของ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้เตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมายูเนสโกได้ส่งใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งอนุญาตให้ สวธ.ใช้ตราสัญญลักษณ์ของยูเนสโกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน

สำหรับการจัดงานปีนี้ ได้ประสานขออนุญาตนำลิขสิทธิ์เพลงสงกรานต์ของวงดนตรีสุนทราภรณ์มาจัดทำในรูปแบบภาษาอังกฤษครั้งแรกชื่อเพลงว่า เริงสงกรานต์ หรือ Roeng Songkran ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ จากนั้นจะนำไปใช้เผยแพร่ตลอดการจัดงานทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแปลบทเพลงสงกรานต์เป็นภาษาต่างๆ อีกอย่างน้อย 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เยอรมัน พร้อมให้ชื่อนางสงกรานต์ในภาษาอังกฤษ ว่า Songkran Ladies โดย สวธ.จะมีการแถลงข่าวการจัดงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 4 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายโกวิทกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังร่วมกับนายสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำการแสดงตำนานนางสงกรานต์ที่เป็นความเชื่อเดียวกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม ซึ่งจัดสร้าง เป็นละครสั้นโดยมี แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส 2023 รับบทเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ร่วมกับตัวละครสำคัญ โดยเนื้อเรื่องแสดงถึงคุณค่า สาระและเอกลักษณ์ของประเพณี และนำไปจัดแสดงในโอกาสการเฉลิมฉลองยังสถานที่จัดงานสำคัญของการจัดงานใหญ่ ได้แก่ ส่วนกลางที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดสุทัศน์เทพวราราม รวมถึงสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาคตามที่ได้เสนอเอกลักษณ์สำคัญต่อยูเนสโก ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต และสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 เมษายน สวธ.จะเปิดตัวงานอย่างเป็นทางการ ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ตลอกจนภายในงานเน้นการนำเสนอคุณค่าและสาระที่ดีงามตามแบบประเพณีไทย เช่น ประเพณีขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทรายการละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรม

จากนั้น วันที่ 14 เมษายน จะร่วมจัดกิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน ร่วมกับ จ.ขอนแก่น สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว มีไฮไลต์การแสดงเวฟ หรือคลื่นมหาชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองด้วย ส่วนวันที่ 19 เมษายน ร่วมกับ จ.ชลบุรี ในงานวันไหลพัทยา และปิดท้ายที่ จ.สมุทรปราการ ในงานสงกรานต์พระประแดง