น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 71 ปี ‘สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี’

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นวันเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 71 ปี ‘สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี’ (ธงชัย ธัมมธโช) พระนักการศึกษา สังคมสงเคราะห์ นักปกครอง และยังเป็นที่รู้จักของบรรดาคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาในฐานะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ฯลฯ

ด้วยชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านมายาวนาน ท่านได้สร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา วงการศึกษา และคณะสงฆ์เป็นอเนกประการ เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใสทั้งหลาย จึงได้ร่วมกันน้อมถวายมุทิตาสักการะในการมงคลครั้งนี้อย่างล้นหลาม อาทิ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและรมว.พลังงาน นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯกทม.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 ณ บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของนายสนม กับ นางสำรอง เอี่ยมสะอาด

ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม มี พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ กระทั่งอายุ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2517 ที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมี พระวิสุทธาบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช

ด้านการศึกษาทางธรรม พ.ศ.2514 สอบได้นักธรรมเอก จากสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม และมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน พ.ศ.2528 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ทั้งยังได้ร่ำเรียนวิชาอาคม และฝากตัวเป็นศิษย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง, หลวงปู่บุดดา ถาวโร, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่ออุตตมะ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

ผลงานที่โดดเด่น คือ งานด้านการศึกษา สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษา และจัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นประธานดำเนินการประสานงานให้โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กับโรงเรียนศิลปะป้องกันตัว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ที่วัดไตรมิตรฯ

ได้รับรางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะพระเกจิอาจารย์ ได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกวัตถุมงคลแทบทุกงานทั่วประเทศ เคยได้รับการนิมนต์จาก นายวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และอดีตประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ให้เดินทางไปที่เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเตะทีมเลสเตอร์ ซิตี้ แจกผ้ายันต์ให้นักฟุตบอล ก่อนที่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

เนื่องในวาระเจริญอายุวัฒนมงคล 71 ปี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ‘สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี’ (ธงชัย ธัมมธโช) เหล่าศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส จึงได้ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะในการมงคลครั้งนี้