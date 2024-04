จุฬาฯ ผุดสื่อการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา ช่วยชาวต่างชาติเข้าถึงง่ายขึ้น

จุฬาฯ ผุดสื่อการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา ช่วยชาวต่างชาติเข้าถึงภาษาไทยง่ายขึ้น

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 22 เรื่อง “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power through Self-Directed Learning” จัดโดยศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ว่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ Soft Power ใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในชาวต่างชาติ ผ่านสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติรวม 9 ภาษา โดยจัดทำคลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners จำนวน 9 ภาษา เผยแพร่ทาง Chula MOOC และในรูปของ E-book ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ Soft Power ของไทยที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยได้รับการเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิด Soft Power เนื่องจากคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ดังนั้น การที่คนต่างชาติมาอยู่ในไทย จะใช้เฉพาะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวก็อาจจะขาดอรรถรสในการเข้าใจประเทศไทย หากชาวต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น จะช่วยสร้างความเข้าใจ และขยายประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในเมืองไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันไทยเป็นที่รู้จักจากนานาประเทศมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยว และจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศจำนวนมาก โครงการสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารให้เข้าถึงภาษาไทยได้ง่าย และสะดวก ผ่านช่องทางออนไลน์

Advertisement

“ความโดดเด่นของคลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners คือการสอนจะไม่ได้ใช้เพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาต่างประเทศที่พร้อมจะสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติด้วยภาษาที่หลากหลาย ทำให้สื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์นี้เป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยคลิปวีดิทัศน์นี้ได้สอดแทรกมิติทางวัฒนธรรมไทยเข้าไปในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และคนไทยในเวลาเดียวกัน” รศ.ดร.สุรเดช กล่าว

ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มีพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติในทุกรูปแบบ ทั้งในเรื่องการเปิดหลักสูตร และรายวิชาภาษาไทยที่สอนในจุฬาฯ และหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก การพัฒนาผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ การทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมถึง การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ คลิปวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทย สามารถเรียนจากที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ช่วยให้ชาวต่างประเทศเข้าถึงการเรียนภาษาไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น

Advertisement

“คลิปวีดิทัศน์นี้ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการอ่าน หรือเขียนภาษาไทยโดยใช้ตัวอักษรไทย คลิปนี้ใช้สัทอักษร หรือ Phonetics ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นักภาษาศาสตร์ใช้ในการศึกษาภาษา นำปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการออกเสียงคำ และประโยคต่างๆ เนื้อหาของคลิปวีดิทัศน์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารระดับเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหาร ซื้อของ การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การพูดแนะนำตัว พูดถึงครอบครัว และเรื่องทั่วไป ประกอบด้วยคลิปวีดิทัศน์ 9 ภาษา ได้แก่ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน คลิปวีดิทัศน์นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนิสิตในรายวิชา Basic Thai for Communication และ Basic Thai for Foreigners จากการใช้คลิปสอนนิสิต ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับจากนิสิตอย่างดี” ผศ.ดร.เกียรติ กล่าว

นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย กล่าวว่า ปัจจุบันภาษาไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ เนื่องจากมีแรงงาน และนักธุรกิจต่างชาติมาประกอบอาชีพ และประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการในหลายๆ ด้าน เช่น การศึกษา และการแพทย์ รวมถึง สื่อบันเทิงจากไทยก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นกัน ทั้งในรูปของภาพยนตร์ ละครชุด (Series) และแม้แต่เพลงผ่านอินเตอร์เน็ต ก็เข้าถึงผู้คนทั่วโลกที่ต้องการรู้ภาษาไทย เพื่อการรับชมรับฟังอย่างมีอรรถรสมากขึ้น มูลนิธิไทยซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่ทำงานด้านการทูตภาคประชาชน หรือการทูตสาธารณะ เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเผยแพร่การใช้ภาษาไทยรองรับความต้องการของชางต่างประเทศ มูลนิธิไทยจึงได้หาพันธมิตรเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกให้มากที่สุด โดยร่วมมือกับจุฬาฯ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศ ให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิไทย

“นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับจุฬาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาตุรกีอีกด้วย” นายธฤต กล่าว