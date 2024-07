ที่มา คอลัมน์ "เด็กมอขอแจม" ผู้เขียน สมเกียรติ สาระชาติ

เด็กมอขอแจม : รางวัลเป็นผลพลอยได้ ที่สุดของกำไร คือประสบการณ์ระหว่างทาง

ผม นายสมเกียรติ สาระชาติ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียนชั้นปีที่ 1 วิชา Biology แทรกวิชาที่ให้ทำวิจัยมาด้วย ทุกคนแบ่งกลุ่ม 8 คน ให้เลือกหัวข้อ และประเภทงานที่อยากทำวิจัย โดยกลุ่มของเราเลือกงานแบบ systematic review ถือว่าเป็น Rank รอง Top ของงานวิจัยแล้ว (ดูไปเหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตน ถ้าจะทำเอาแค่คะแนนในห้อง) กระบวนการในงานประเภทนี้มันเยอะ และยุ่งยาก แต่ข้อดีคือเราจะได้เรียนรู้ภาพรวมของกระบวนการวิจัยได้แบบรวดเร็ว ซึ่งนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในปีต่อไป

ในชั้นปีที่ 2 เริ่มเรียนหนัก เพราะเรียนแยกตามระบบร่างกาย วิชาเรียนไม่มีงานวิจัยแทรกมาให้ทำ Checkpoint ที่ตั้งใจไว้คงปิดฉากตรงนี้ ผมเลยเข้าไปคุยกับ *อาจารย์ศราวุธ ลาภมณีย์* อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ตอนชั้นปี 1

“ผมอยากทำวิจัยต่อ ไม่ต้องใส่ชื่อผมก็ได้” (การที่เรา No name ไม่มีเวทีไหนจะวิ่งมาหาเราหรอก เราต้องวิ่งหาเวทีเอง) หลังจากวันนั้น อาจารย์เลยบอกให้ผมเข้ามาลองดู งานวิจัยใน 2 ปีที่ผ่านมา ฟูมฟักทีมวิจัยของเรา งาน IMRC ปี 2021 ได้เหรียญทองแดง ปี 2022 ได้เหรียญเงิน (เป็นการได้จากคุณภาพงานถึงตามมาตรฐานที่เขากำหนด) เมื่อถึงชั้นปีที่ 3 อาจารย์คิดว่าควรกระจายงานทุกคนออกไป เพื่อให้ทุกคนได้เป็น Presenter หลัก ทีมวิจัยของเรามี 3 คน แต่ละคนจะรับผิดชอบหัวข้อวิจัยของตัวเอง Brain, Gut, Bone พวกเราใช้บันไดงูในไลน์สุ่มหัวข้อวิจัยของแต่ละคน (555)

“ปีนี้ต้องไปงานต่างประเทศ” อาจารย์กล่าว

การเก็บเกี่ยว และบ่มเพาะมาตลอด 3 ปี ระเบิดพลัง งาน Brain ได้รางวัล Samyang Best Research award FAOPS 2023 (ทุก 4 ปี ให้แค่ 27 รางวัล จากผลงานกว่า 900 งานที่ส่งเข้าไป ปีนี้ประเทศไทยมีทีมเดียวที่ได้) งาน Gut ได้รางวัล Best Research award FAOPS 2023 งาน Bone เสียดายที่เราพยายามกั๊กข้อมูลงานนี้ไว้ ไม่ได้ลงทั้งหมด ทำให้ไม่ได้ Award หลังนำเสนอที่เกาหลีใต้ เราจึงมองกลับมาที่งาน IMRC2023 เอางาน Bone เกาหลีใต้ มาเพิ่มเติมข้อมูล ส่งงานนี้ดีกว่า คิดๆ ดูเรายังไม่เคยได้ the Winner ในสาย E-poster presentation on basic sciences เลย

“ทุกคนต้องใส่สุด ดัน Bone ให้สุด” อาจารย์กล่าว

จนในที่สุดงาน Bone ได้รางวัล the Winner ของ E-poster presentation on basic science การลากเส้นมาถึง Checkpoint นี้ ก็รู้สึกเศร้า แต่ความเศร้านี้ก็ดีเหมือนกัน แสดงว่าใช้ 3 ปี ในชั้นปรีคลินิกได้อย่างน่าจดจำ

“รางวัลต่างๆ ถือเป็นผลพลอยได้ ที่สุดของกำไรจริงๆ คือประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างทางมากกว่า”