‘วิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์’ มทร.ธัญบุรี กวาด 5 รางวัลใหญ่ เวที Innoweek2024 อุซเบกิสถาน

‘วิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์’ สุดล้ำจาก มทร.ธัญบุรี กวาด 5 รางวัลใหญ่ระดับโลก เวที Innoweek2024 อุซเบกิสถาน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อระดับโลกอีกครั้ง คว้า 5 รางวัลจากเวที “International Week of Innovative Ideas-Innoweek 2024” ที่กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กว่า 500 ผลงานทั่วโลกเข้าร่วม

ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการผลักดันการวิจัยและนวัตกรรม โดยสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาจริงในสังคม เริ่มจากการพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในระดับชุมชนและท้องถิ่น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จากนั้นต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง สามารถนำไปแสดงและแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ โดยส่งคณะนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปเข้าร่วมการครั้งนี้ การที่ผลงานของเราสามารถคว้ารางวัลถึง 5 สาขา ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และสร้างความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก

สำหรับ 5 รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย 1. รางวัล Top Sustainable Economy Product ผลงาน “Traffic barriers from multi-layer film plastic packaging waste containing aluminum using rotational molding process” โดย รศ.ดร.อนินท์ มีมนต์, ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก, ผศ.บุญส่ง จงกลณี, ดร.พลภัทร ทิพย์บุญศรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์), ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์), อ.จิรวัฒน์ ใจอู่ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม), รศ.ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย) และนายวิศรุจน์ จันแป้น (บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด)

2.รางวัล Best Therapeutic Product for Mobility ผลงาน “Therapeutic fabric strip specifically designed to alleviate shoulder stiffness associated with adhesive capsulitis” โดย น.ส.กุลปริยา ขวัญสุข, น.ส.เบญจวรรณ นามวงศ์, นายปฤณ โสภาสพ และผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

3. รางวัล Best Eco-friendly Industrial Innovation ผลงาน “Innovative green biopolymer microcapsules for enzyme recovery in industrial processes” โดย น.ส.กัลปังหา รัตนไทรแก้ว, รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

4. รางวัล Best Plant-Based Nutrition Solution ผลงาน “High-protein plant-based surimi product for anti-muscle atrophy” โดย น.ส.ขวัญสิริ นามเคน, น.ส.โสภา อินทร์พรหม, น.ส.พรนัชชา มากหมู่, น.ส.พัณณิตา จันติ้ว, น.ส.จุฑาทิพ มณีเนตร, น.ส.นภัสสร วิรุฬห์พุทธวงศ์ และผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ 5. รางวัล Outstanding Anti-Aging Skincare Innovation ผลงาน “A-SHINE Anti-Aging Nanoemulgel” โดย ผศ.ณกันต์วลัย วิศิฏศรี และผศ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (คณะการแพทย์บูรณาการ)

รศ.ดร.สมหมาย ยังกล่าวอีกด้วยว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักวิจัยไทยในการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่มุ่งเน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน แสดงถึงความสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักวิจัยไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความยั่งยืน ผู้สนใจติดตามต่อที่ https://www.facebook.com/irdofrmutt และ https://ird.rmutt.ac.th