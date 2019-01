ครบรอบวันเกิด 55 ปี 35 พรรษา ครูบาบุญชุ่ม ‘ไทย-พม่า’ ร่วมสวดพิธีอายุวัฒนมงคลยิ่งใหญ่ (คลิป)

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน ประเทศพม่าในวันที่ 1-5 มกราคม พ.ศ.2562Between 1-5 January 2019, please be invited to attend the birthday celebration ceremony of Krubapor Boonchum Yanasangwalo at Wat Phratart Donrueng, Muangpong, Shan state, Myanmar.วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ประมวลภาพพิธีสืบชะตาพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ณ วัดพระธาตุดอยเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อายุครบ 55 ปี ย่างเข้า 56 ปีคณะศิษย์หลายเขื้อชาติร่วมถวายสักการะแด่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร โดยพร้อมเพียงกัน1/1/2019 VDO from the longevity blessing ceremony (Piteesubchataพิธีสืบชะตา) of Kruba Boonchum Yanasangwalo at Wat Phatart Doi Rueng, Muang Pong, Myanmar. The ceremony is in conjunction with Kruba Boonchum's 55nd birthday on January 5th 2019.Disciples from different nationalities all pay their respect and homage to Kruba Boonchum Yanasangwalo on this special occasion.

โพสต์โดย Sutiroj Tithapanachotiwattana เมื่อ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019