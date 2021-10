สศร.เปิดตัวคลิปโปรโมท มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

นางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่่าวว่า ตามที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 THAILAND BIENNALE KORAT 2021 ภายใต้แนวคิดหลักชื่อ “Butterflies Frolicking on the mud” ที่ จ.นครราชสีมา ช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้ได้มีการเริ่มการประชาสัมพันธ์ โปรโมท Thailand Biennale, Korat 2021 บนสื่อออนไลน์ ในรูปแบบ “เที่ยวทิพย์” เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ และผู้ที่หลงใหลเสน่ห์ในงานศิลปะ ให้เข้าถึงบรรยากาศการจัดงานก่อนไปสัมผัสสถานที่จริง ผ่านสื่อออนไลน์ทั้ง 3 แอปพลิเคชัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเผยแพร่ช่องทาง Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย App : Tik Tok ผ่านทางลิงค์ https://vt.tiktok.com/ZSeLjhrsN/ (@ThailandBiennaleKorat) และทาง Instagram IG : pr_ocac

นางเกษร กล่าวอีกว่า การเปิดตัวคลิป TikTok และ IG มีการนำเสนอผลงานศิลปะถาวรงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่2 ที่ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ โดยสามารถชมได้แบบ 360 องศา อาทิ ผลงานประติมากรรม Rice Tower ของ บุญเสริม เปรมธาดา ในสวนสัตว์ นครราชสีมา ผลงานประติมากรรม แมวนางงาม ของ กฤช งามสม ที่ Art Gallery and Exhibition จิตรกรรมฝาผนัง The Art of Wonder โดย ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ที่ สวนสัตว์นครราชสีมา ประติมากรรม พลังของเรื่องเล่าและจินตนาการร่วม โดย ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จิตรกรรมฝาผนัง สิมอีสาน โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา และห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ ที่ สวนสาธารณะบุ่งตาหลั่ว และจิตรกรรม Landscape โดย Federico Herrero muj พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นอกจากผู้ชมจะได้สัมผัสงานศิลปกรรมอย่างใกล้ชิด และ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน จ.นครราชสีมา และดึงดูดให้เข้ามาร่วมงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ ด้วย

“นอกจากนี้ ยังเปิดให้ ประชาชนร่วมสนุกในกิจกรรม เที่ยวทิพย์ 2 รูปแบบ ได้แก่ การโพสต์ภาพที่ใช้ฟิลเตอร์จากกิจกรรม ‘เที่ยวทิพย์’ แล้วแคปภาพ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุล ไว้ที่ใต้คอมเม้นท์ของโพสต์นั้นๆใน Facebook หรือ IG Story ของทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และอีกกิจกรรม เป็นเกม VR360° เป็นการตามหาโลโก้งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ที่ซ่อนอยู่ในคลิป VR360° เมื่อเจอแล้วให้แคปหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลพร้อมแนบภาพที่แคปลงในคอมเม้นท์ใต้คลิปดังกล่าว โดยตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ แล้วกด Like กด share โดยผู้ร่วมเล่นเกมมีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าผ้าที่ระลึกจากงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021ด้วย” รองผอ.สศร. กล่าว