วธ.ชวนปชช.-นทท.เที่ยวสงกรานต์กรุงเทพฯ-4ภูมิภาค เสริมสิริมงคลปีใหม่ไทย

วธ.ชวนปชช.-นทท.เที่ยวงานสงกรานต์กรุงเทพฯ-4 ภูมิภาค เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย แต่งผ้าไทย สนับสนุนการแสดงพื้นบ้าน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดวธ. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น เนปาล สาธารณรัฐเกาหลี ตีมอเลสเต ศรีลังกา จีน อินเดีย แม็กซิโก ลาว และอินโดนิเซีย โดยมีผู้บริหารวธ. เครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

นายอิทธิพล กล่าวว่า พ.ศ.2566 วธ.มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” และได้รณรงค์ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่คงไว้ซึ่งแบบแผนประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่า มุ่งเน้นเผยแพร่อัตลักษณ์ความงามของสงกรานต์ไทย สู่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สามารถสร้างรายได้ สร้างความสุข ความสามัคคี และความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้าใจและประทับใจในวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทยมากขึ้น และเนื่องในโอกาสแห่งวันสิริมงคล ปีใหม่ไทย ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ กล่าวว่า กรุงเทพฯร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” และได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด และสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมตามแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี ด้วยการอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมสร้างการรับรู้ในสาระอันดีงาม คงไว้ซึ่งแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ในฐานะที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาชาวต่างชาติ

ด้านนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ. ร่วมกับวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สำนักงานเขตปทุมวัน ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ให้คงไว้ซึ่งแก่นแท้ของประเพณีวิถีไทยดั้งเดิม เพื่อให้ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ต่อไป ทั้งยัง เป็นการสนับสนุนการเสนอ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ต่อองค์การยูเนสโก ที่จะมีการพิจารณาในปลายปีนี้

ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะทูตานุทูต ได้เดินทางไปสรงน้ำและสักการะพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัน ได้แก่ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสริม (องค์จำลอง) ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ เข้าสักการะหลวงพ่อพระสายน์ ณ พระอุโบสถ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เข้าสักการะหลวงพ่อพระเสริมและหลวงพ่อพระแสน ณ พระวิหาร และได้ร่วมกันก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะทูตานุทูตและผู้บริหารวธ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงรำกลองยาว การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงการละเล่นเด็กไทย การแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงไม้สูงไม้ต่ำ(ขาโถกเถก) ได้ชมการสาธิตร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด การทำน้ำอบไทย ชมและชิม การทำขนม-อาหารในเทศกาลสงกรานต์ เช่น ขนมครกชาววัง การทำข้าวแช่ การกวนกาละแม/ข้าวเหนียวแดง การทำขนมช่อม่วง ขนมช่อชมพู ทำผัดไทย การทำกระทงทอง การทำล่าเตียง การทำน้ำสมุนไพร และการทำขนมฝอยทอง เป็นต้น

ขณะเดียวกันที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า กรุงเทพฯ ยังมีการสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ในฐานะที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 เวลา 16.00-20.00 น. ในส่วนภูมิภาค สวธ.ร่วมกับเครือข่ายจังหวัด จัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ “สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” 12-15 เม.ย. 66 ณ วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” 12-16 เมษายน 2566 ณ เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่น หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 16-17 เม.ย. 66 ณ บริเวณชายหาดบางแสน และ วัดจุฑาทิศธรรม อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ระหว่าง 21-23 เม.ย. 66 ณ ลานที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร(วิถีพุทธ-พราหมณ์) 13-14 เม.ย. 66 และ จังหวัดกระบี่ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล วันที่ 10-11 เมษายน 2566 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้ สวธ. ยังได้จัดพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์ 2566 ในแบบ 2 ภาษาไทยและอังกฤษ และวีดิทัศน์รณรงค์เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าในประเพณีสงกรานต์ให้คนไทยและชาวต่างชาติ โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และข้อมูลทางวัฒนธรรมได้ทาง www.culture.go.th หรือ เฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ line@วัฒนธรรม